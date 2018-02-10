中信銀行與海航集團簽訂200億元戰略合作協議

路透北京2月9日 - 根據中信銀行周五提供的新聞稿稱，中信銀行與海航集團當日簽署戰略合作協議，中信銀行對海航集團戰略授信200億元人民幣，並量身定制綜合金融服務方案，進一步深化雙方戰略合作夥伴關系。

中信銀行行長孫德順表示，作為中信銀行的戰略客戶，無論從企業實力還是從發展前景來看，中信銀行對海航的未來都充滿信心，對海南省的經濟發展充滿期望，也堅信雙方能夠建立更加穩固持久的戰略合作夥伴關系。

近日因流動性緊張的海航集團深陷輿論漩渦。據路透稍早報導，流動性較為緊張的中國海航集團正面臨一起信托計劃兌付壓力。兩位消息人士透露，其旗下海航地產近17億元人民幣集合信托貸款將於2月16日起陸續到期，按照稍早的承諾函，公司承諾在2月5日前向受托人中信信托實施部分還款計劃，卻未如期支付。

此後，有媒體稱海航集團正出售紐約芝加哥舊金山等地總值40億美元商業地產，以解決資金緊絀。

中信提供的新聞稿稱，海航集團經過25年發展，由單一的地方航空運輸企業發展成為囊括航空、酒店、旅遊、地產、商品零售、金融、物流、船舶制造、生態科技等多業態大型企業集團，業務版圖從南海明珠初步發展到全球布局。2017年，海航集團實現收入近7,000億元，總資產逾萬億元，為社會提供就業崗位逾43萬個。

“雙方一致認為，此次戰略合作將為海航集團實現戰略轉型、海南航空業高質量發展，以及鑄就民族品牌保駕護航。據悉，通過此次簽約，中信銀行將為海航集團的戰略轉型提供最佳綜合服務解決方案。”新聞稿稱。

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