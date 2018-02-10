中國去年末商業銀行核心一級資本充足率10.75% 不良率1.74%--銀監會

路透北京2月9日 - 中國銀監會周五公布的四季度主要監管指標數據顯示，2017年末商業銀行核心一級資本充足率10.75%，與上年末基本持平；資本充足率為13.65%，較上年末上升0.37個百分點。銀監會表示，當前銀行業運行穩健，風險可控，服務實體經濟質效進一步提升。

中國銀監會審慎規制局局長肖遠企在發布會上提到，銀行業經營存在不平衡，如機構間業務水平有一定差異，有的特殊目的載體投資嵌套比貸款要多，杠桿率要高一點。有的機構存在隱形股東、股權代持的問題。

數據並顯示，2017年末，商業銀行不良貸款余額1.71萬億元人民幣，不良貸款率1.74%；關註類貸款余額3.41萬億元，關註類貸款率3.49%。

同時，商業銀行貸款損失準備余額為3.09萬億元，較上年末增加4,268億元；撥備覆蓋率為181.42%，較上年末上升0.09個百分點；貸款撥備率為3.16%，較上年末上升0.09個百分點。

年末，商業銀行資產利潤率為0.92%，資本利潤率為12.56%；銀行業流動性充足，流動性比例為50.03%，人民幣超額備付金率2.02%，存貸款比例70.55%。

肖遠企並提到，農村金融機構應該回歸到服務三農、鄉村振興的本源上，國有銀行、股份行、城商行等要優化縣域網點布局，資金要用於縣域建設和鄉村振興，政策性銀行如國開行，要加大對農村基礎設施的信貸支持力度。

“今年要加大綠色信貸的統計制度建設和綠色信貸銀行的評估，促使銀行把更多的資金運用到建設美麗鄉村上。”他稱。

中國中共中央、國務院發布2018年中央一號文件稱，實施鄉村振興戰略，既要不斷夯實農村經濟發展這個基礎，也要推動農村文化、治理、民生、生態等在內的鄉村發展水平的整體性提升，並明確到2020年，鄉村振興取得重要進展，制度框架和政策體系基本形成。

根據部署，下一段還要出台關於金融服務鄉村振興的指導意見，起草金融服務鄉村振興的考核評估辦法。要通過這些政策性文件把金融服務鄉村振興落到實處。

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