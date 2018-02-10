中證監稱原油期貨3月26日掛牌交易 將引入境外投資者

路透北京2月9日 - 中國證監會新聞發言人常德鵬周五在新聞例會上表示，經過周密準備，原油期貨將於3月26日在上海期貨交易所子公司上海能源交易所掛牌交易。上海期交所表示，原油期貨將引入境外投資者參與，探索期貨市場國際化的市場運作和監管經驗。

這證實了路透此前報導，路透稍早引述消息人士稱，醞釀多年的原油期貨交易已於近期獲中國監管層批準，並將於3月26日上市。

上海期貨交易所新聞稿表示，經過周密準備，原油期貨上市的各項工作已經基本完成。目前上期能源已審核通過149家期貨公司申請入會，批覆同意12家銀行為從事境內客戶保證金存管業務，8家銀行為從事境外客戶保證金存管業務，相繼進行5次全市場生產系統演練。

“原油期貨作為我國第一個國際化的期貨品種，將引入境外投資者參與，探索期貨市場國際化的市場運作和監管經驗。”上期所表示。

上期所並稱，中國原油期貨上市後，有利於形成反應中國和亞太地區石油市場供需關系的價格體系，發揮價格在資源配置中的基礎作用；能夠為實體企業提供有效的套期保值工具，規避價格波動風險。

上期所指出，上期能源將進一步強化一線監管和自律監管職責，不斷完善風險防控手段和措施，防範市場風險，確保市場穩健運行，守住底線，更好地服務實體經濟。

資料顯示，中國是世界第二大原油消費國、第八大原油生產國。2016年原油表觀消費量約為5.78億噸，對外依存度超過65%。2017年中國進口原油約4.2億噸，已成為世界第一大原油進口國。

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