金價因美元走強下跌 勢將連跌第二周

路透紐約/倫敦2月9日 - 金價周五走低，受累於美元走強，以及擔憂全球利率上升，但因全球股市走低，仍受到一些避險需求的支撐。

美元兌一籃子貨幣勢將創近15個月來最大周度跌幅，美國主要股指在確認進入修正區域後，日內再跌約1%。

“目前，金市有兩股力量在拉鋸，”Dillon Gage Metals的投資服務部門執行副總裁Walter Pehowich稱。

“這兩股力量是，認為在不確定時期黃金仍是避險工具的投資者，以及持有空頭頭寸，且認為隨著利率攀升美元將會走強的投機客。”

1905 GMT，現貨金回落0.3%，報每盎司1,314.49美元，略高於周四觸及的五周低位1,306.81美元。本周迄今下跌1.3%，勢將連跌第二周。

美國期金收跌0.3%，報每盎司1,315.70美元。

“在表現如此糟糕的一周，仍能守在1,300美元之上應該被視為利多的信號，” Heraeus Metal Management的副總裁Miguel Perez-Santalla說。

現貨銀跌0.8%，報每盎司16.27美元，盤中觸及12月22日以來最低。

現貨鉑金回落1.4%，報每盎司956美元，盤中觸及1月10日以來最低。現貨鈀金跌0.6%，報每盎司968.90美元，盤中觸及10月以來最低，本周有望創2016年10月以來最大周度跌幅。

“在近期回落後，鉑金和鈀金重回平價水準。鑒於我們預期全球汽車銷售將會放緩，我們認為近期鈀金遭拋售並非買入機會，且維持對鈀金的利空看法，”Julius Baer在一份報告中說。

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