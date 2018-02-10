國際原油期貨錄得兩年來最大周度跌幅 市場走勢震蕩

路透紐約2月9日 - 油價周五下跌逾3%，美國原油期貨12月以來首次跌穿60美元，因對原油供應增加的憂慮重現。

美國和布蘭特原油期貨從1月底觸及的年內高位回落逾11%。布蘭特原油本周下跌近9%，美國原油期貨回落10%，為2016年1月以來最大周度跌幅。

兩大原油期貨連跌第六周，在經歷了一連串交易日的放量交投後，抹去了今年的所有漲幅，受累於強於預期的供應數據，以及本周稍早關閉的北海福爾蒂斯油管系統(FPS)增加原油運送量。

美國股市走勢震蕩也重壓油價。今日標普500指數.SPX盤中跌至10月5日以來最低。該指數尾盤反彈，也扶助油價從日低回升。

美國原油期貨收跌1.95美元，或3.2%，報每桶59.20美元，為12月22日以來最低結算價，盤中低見58.07美元。逾84.5萬口合約成交，再次超過了日均成交水平。

布蘭特原油期貨急跌2.02美元，或3.1%，收報每桶62.79美元，為12月13日以來最低結算價。

“像今天這樣的走勢，決不會是一種因素作用的結果。是多個因素共同影響所致，”Ritterbusch & Associates的總裁Jim Ritterbusch說。

貝克休斯稱，本周美國活躍鉆機增加26座，至791座，增幅為2017年1月以來最高水平。

在重啟後，北海福爾蒂斯油管系統運油量繼續以快於預期的速度增加，一位交易消息人士告訴路透。

有關該輸油管道將在周末達到全運能的消息，加劇了供應過剩的擔憂，Tradition Energy市場研究部董事Gene McGillian說。

更多精彩內容 請登陸財華智庫網 (http://www.finet.com.cn) 財華香港網 (http://www.finet.hk)或現代電視 (http://www.fintv.com)