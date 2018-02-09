◆台灣集中市場融資融券註記表

台北‧02月09日 交易日 停止融資 融資分配 停止融券 融券分配 股價波動 降低 股權 成交量 融券餘額>= 過 劇 融資成數 過度集中 過度異常 融資餘額60% ----------------------------------------------------------------------------------- 群益臺灣加權反1 元大台灣50正2 元大中型100 本盟 昶和 大飲 富邦VIX 味全 FH香港正2 富邦科技 日馳 大統染 大統益 宏洲 正道 元大台商50 大同 海悅 天仁 嘉裕 友旺 富邦摩台 信昌化 銘旺科 昶和 東華 同開 富邦發達 世紀鋼 卓越 大統染 大東 悠克 富邦金融 智寶 統領 氣立 立益 元大MSCI台灣 銘旺科 永記 佳和 永豐臺灣加權 智原 展宇 昶和 元大日經225 蔚華科 華廣 三洋紡 富邦VIX 創意 申豐 瑞利 元大美債7-10正2 嘉威 海悅 樂士 元大美債7-10反1 世芯-KY 隴華 正峰新 元大S&P日圓反1 達興材料 拓凱 億泰 富邦歐洲 捷泰 傳奇 毛寶 FH彭博高收益債 杜康-DR 東科-KY 燁興 FH彭博新興債 陽光能源-DR 迎廣 中鴻 富邦臺灣優質高息 亞弘電 聚亨 味全 陞泰 千興 宏洲 華友聯 威致 嘉裕 潤弘 首利 東華 遠雄來 麗正 大東 夏都 東訊 立益 新天地 華泰 佳和 欣欣 茂矽 昶和 統領 錸德 三洋紡 客思達-KY 廷鑫 瑞利 阿瘦 倫飛 樂士 晨訊科-DR 威盛 正峰新 一零四 銘旺科 億泰 新海 統懋 毛寶 欣高 翔耀 燁興 台數科 太空梭 中鴻 南六 新利虹 聚亨 基勝-KY 華映 千興 威宏-KY 吉祥全 威致 波力-KY 憶聲 首利 吉源-KY 科風 麗正 建碁 東訊 和鑫 華泰 力特 茂矽 喬鼎 錸德 正達 廷鑫 晟鈦 倫飛 新世紀 威盛 誠創 銘旺科 嘉威 燦坤 力銘 統懋 亞太電 翔耀 達能 太空梭 清惠 新利虹 慧友 華映 捷泰 吉祥全 互億 憶聲 天瀚 科風 迅杰 建碁 華上 和鑫 元晶 力特 華冠 喬鼎 裕豐 正達 寶徠 晟鈦 日勝生 新世紀 台船 誠創 東森 嘉威 台南-KY 力銘 康師傅-DR 亞太電 聖馬丁-DR 達能 神州-DR 清惠 耀傑-DR 慧友 同方友友-DR 捷泰 晨訊科-DR 互億 友佳-DR 天瀚 陽光能源-DR 迅杰 精熙-DR 華上 中福 元晶 雷虎 華冠 中視 裕豐 秋雨 寶徠 慶豐富 日勝生 台船 東森 台南-KY 康師傅-DR 聖馬丁-DR 神州-DR 耀傑-DR 同方友友-DR 晨訊科-DR 友佳-DR 陽光能源-DR 精熙-DR 中福 雷虎 中視 秋雨 慶豐富