中國銀行(03988-HK)、工行(01398-HK)等準備收購德國運輸銀行

三位知情消息人士周五稱，中國銀行(03988-HK)和工商銀行(01398-HK)等希望購入德國運輸金融機構DVB Bank(德國運輸銀行)。在中國這兩家銀行初步表示收購DVB的興趣之前，其他中國企業已在歐洲大舉收購資産，尤其是在德國。

消息人士12月曾透露，德國中央合作銀行(DZ Bank)正推進出售旗下分支DVB銀行的計劃。DVB銀行為船舶、飛機、海上石油鑽機以及鐵路産業提供融資。目前出售程序處于初步階段。德國中央合作銀行先前不得不為運輸領域的壞帳提列龐大備撥。

消息人士表示，中國銀行及中國工商銀行都正在進行收購提案準備。一名消息人士稱，兩家銀行預料這個月將提出初步提案。由于事涉敏感，消息人士不願具名。

依據資産計算，德國中央合作銀行為德國第二大銀行。德國中央合作銀行及DVB銀行主管皆不予置評。中國工商銀行一名主管不予置評。中國銀行主管亦不願評論。

“中國工商銀行及中國銀行都對收購感興趣，這顯示中國方面仍在德國市場物色資産。他們是否會推進到更深入階段還不得而知，但是他們正在研究，”其中一名消息人士稱。

消息人士表示，要達成一份出售框架可能需要花費至少六個月，目前程序仍處于初步階段。

來源：路透社

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