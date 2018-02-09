汪洋：促進貿易自由化便利化 推動全球跨境電商加快發展

中共中央政治局常委、國務院副總理汪洋9日在京出席首屆世界海關跨境電商大會并發表主旨演講。

汪洋指出，跨境電商是當今互聯網時代發展最為迅速的貿易方式。近年來，中國政府秉持鼓勵創新、包容審慎、協同共管的理念，不斷創新發展模式、夯實基礎設施、完善管理政策、健全風險防控，推動跨境電商在發展中規範、在規範中發展，闖出了一條具有中國特色的跨境電商發展之路。

汪洋強調，跨境電商為更多國家、更多企業、更多群體帶來了新的發展機遇，是構建開放型世界經濟的重要支撐。國際社會應以更前瞻的視野、更包容的心態、更協同的步調，促進跨境電商可持續發展。一要相互開放市場，在守好風險底線的基礎上，最大程度降低準入門檻，推動貿易自由化便利化。二要秉持共商共建共享原則，攜手構建共同遵循的監管标準，在實踐中不斷完善。三要完善合作與協調機制，各國海關應加快推進信息互換、監管互認、執法互助。有關部門要加快推進“單一窗口”建設，打破信息“孤島”。四要共同推進“一帶一路”建設，提高互聯互通水平，幫助欠發達國家培養跨境電商人才，縮小“數字鴻溝”。

本次會議由中國海關總署與世界海關組織共同舉辦，來自125個國家和地區的海關、政府部門、有關國際組織、企業界、學術界代表一千餘人出席會議。

來源：新華網

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