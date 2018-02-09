◆台灣店頭市場公告注意交易資訊

02月09日 交易日 日 期 注意交易股票名稱 ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 02/09 寶島極、光環、太普高、曜越、青雲、神盾 02/08 律勝、曜越、神盾 02/07 泰谷、聯合、天剛、青雲、亞矽 02/06 點晶、尼克森、泰谷、天剛、中光電、青雲、亞矽 02/05 泰谷、律勝、中光電、青雲、亞矽、方土昶 02/02 尼克森、泰谷、曜越、桓達、青雲、撼訊、方土昶 02/01 尼克森、曜越、青雲、方土昶、勁豐 ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 02月份累計次休市：03、04、10、11、15、16、17、18、19、20、24、25、28 代號 名稱 次數 注意交易日期 ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 3115 寶島極 01 09 3234 光環 01 09 3284 太普高 01 09 3288 點晶 01 06 3317 尼克森 03 01、02、06 3339 泰谷 04 02、05、06、07 3354 律勝 02 05、08 3540 曜越 03 01、08、09 4129 聯合 01 07 4549 桓達 01 02 5310 天剛 02 06、07 5371 中光電 02 05、06 5386 青雲 05 01、02、06、07、09 6113 亞矽 03 05、06、07 6150 撼訊 01 02 6265 方土昶 03 01、02、05 6462 神盾 02 08、09 6577 勁豐 01 01 ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 總累計次數 36 附記：01月份注意股票及次數 1597 直得 (03)、 1781 合世 (01)、 1784 訊聯 (01)、 1785 光洋科 (02) 2724 富驛-KY (04)、 2734 易飛網 (02)、 3218 大學光 (03)、 3221 台嘉碩 (01) 3260 威剛 (02)、 3268 海德威 (05)、 3288 點晶 (07)、 3317 尼克森 (06) 3323 加百裕 (02)、 3354 律勝 (02)、 3374 精材 (01)、 3508 位速 (05) 3540 曜越 (02)、 3563 牧德 (02)、 3624 光頡 (02)、 4152 台微體 (01) 4415 台原藥 (01)、 4419 元勝 (01)、 4513 福裕 (03)、 4924 欣厚-KY (02) 4939 亞電 (01)、 4995 晶達 (01)、 5201 凱衛 (03)、 5317 凱美 (02) 5353 台林 (01)、 5386 青雲 (01)、 5432 達威 (01)、 5457 宣德 (04) 5481 華韡 (01)、 6111 大宇資 (01)、 6118 建達 (01)、 6127 九豪 (07) 6150 撼訊 (08)、 6180 橘子 (01)、 6244 茂迪 (01)、 6265 方土昶 (01) 6554 中美冠科-KY (01)、 6577 勁豐 (03)、 8034 榮群 (04)、 8171 天宇 (01) 8287 英格爾 (01)、 8291 尚茂 (01)、
◆台灣店頭市場公告注意交易資訊鉅亨台北資料中心※來源：台灣櫃檯買賣中心
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