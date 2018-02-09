【港股解碼】雷克薩斯的2018：年輕的貴族走向壯年

雷克薩斯——從淩志說起

在中國提到雷克薩斯（Lexus），很多民衆對它有個更熟悉的名字——淩志。在20世紀80-90年代Lexus剛進口到國內的時候，所有的經銷商都是稱作它“淩志”。因爲那個時候豐田並沒有從官方渠道宣布Lexus進入中國市場，那時候的Lexus都是經銷商自己進口的，所以“淩志”這個名字其實是當時代理該車的經銷商取的。

之後，在2001年豐田正式把Lexus品牌引入中國市場之際，爲了區別于從前那些非官方渠道的水貨，也爲了重新樹立自己的品牌形象，因此將Lexus更名爲“雷克薩斯”。

而且據說廣州有一家拖拉機廠搶先注冊了“淩志”商標（怎樣都不肯賣給日本人），這也是Lexus更名爲“雷克薩斯”的原因之一。

此後，經過觀察就能發現，豐田的車名都逐漸改爲了音譯，比如Camry——凱美瑞，Yaris——雅力士，PRADO——普拉多。據說這是豐田的統一全球戰略，以保證不論在哪個國家，同一車型的稱呼都是一樣的，中國人說凱美瑞和美國人說Camry，相互間都能明白。

美國市場：超越奔馳、寶馬，連續11年位居豪華汽車銷量第一

實際上，雷克薩斯的定位比較高端，是豐田旗下的豪華汽車品牌，但曆史並不長，創立于1983年。該品牌僅用了十幾年時間，在北美地區的銷量就超過了老牌豪強——奔馳、寶馬等，1999年開始，雷克薩斯品牌連續11年位居美國豪華汽車銷量第一的寶座。

在中國市場，雷克薩斯2015年在華累計銷量8.69萬輛，同比增長14%，位列豪華車市場第五位，僅次于奧迪、寶馬、奔馳和凱迪拉克，在德系車以外處于市場領先的位置。

中國市場豪華車“二陣容”的代表：2018年將怎樣表現？

回顧2017年中國市場豪華車的表現，德國的“三駕馬車”——奧迪、寶馬、奔馳依舊占據市場三強的位置，全年銷量均徘徊在59萬左右，而凱迪拉克、捷豹路虎、雷克薩斯等引領二陣容，銷量在15萬輛上下。

圖爲2017年12月及全年豪華車品牌在中國市場的銷量表現 圖源：網絡

有報道稱，雷克薩斯通過一系列新産品的密集投放和頻繁推廣活動，2017年以累銷132,864輛的成績漂亮地收官，相比2016年的10.92萬輛，漲幅達22%。中大型轎車ES、中型SUV NX和中大型SUV RX三款車型的熱銷使得雷克薩斯在中國市場的銷量得以穩定提升。

那麽，作爲前幾年中國市場豪華車品牌中“二陣容”的代表，也作爲日系車中最豪華的品牌，在2018年將怎樣表現呢？

1月份剛剛過去，2月8日，雷克薩斯舉辦了中國年度媒體溝通會。履新不久的雷克薩斯中國執行副總經理大竹仁向媒體介紹了未來一年雷克薩斯的發展方向：第一，強化品牌形象；其次深化供需管理；第三、實現全價值鏈的健康發展。

繼2017年全年雷克薩斯創造了其在華銷量的最好成績之後，今年1月，繼續保持高速增長，增速比去年提升近1倍。具體來說，1月的銷量爲13677輛，同比暴漲45%。在主力車型上，雷克薩斯的中大型轎車ES銷量爲5764輛，中大型SUVRX銷量爲2679輛，中型SUVNX銷量爲2813輛。混動動力車型方面，雷克薩斯也交出了一份超預期的答卷。1月份雷克薩斯混動車型銷量達到4095輛，占到總銷量的30%。而混動車型在華已經累計銷售突破15萬輛。

實際上，從去年下半年開始，雷克薩斯在中國市場已連續多個月實現智·混動車型每月銷量占比穩定超過30%。

目前來看，雷克薩斯成爲中國發展最爲穩健、增長最迅猛的豪華品牌之一，其中國區的相關領導稱：“我們不追求量的快速提升，而要尋求高質量的發展。”2018年，雷克薩斯提出了三大發展方向，本質上延續了豐田的“年輪經營”法則，簡言之就是步步爲營、紮實成長，實踐是自然界裏年輪式漸進成長的永續理念，成長爲“生命型企業”。

同時，2017年雷克薩斯對中國市場的考核並不是銷量而是能否讓經銷商實現盈利，並設定經營目標。在2017年，雷克薩斯的經銷商是中國所有豪華品牌中最高的，2017年其平均盈利水平爲69%。足以可見雷克薩斯的庫存深度之低，以及堅持“不國産”的保守和嚴謹，從而保證其品質相比同平台的豐田都要“高半級”。

作爲一個年輕的貴族品牌，2018開年就表現紅火的雷克薩斯的全年表現值得期待。

作者：張欣然

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