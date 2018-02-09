人社部、財政部啓動建立養老保險第三支柱工作

記者9日從人力資源和社會保障部了解到，人社部、財政部近日會同國家發展改革委、國家稅務總局、人民銀行、銀監會、證監會、保監會成立工作領導小組，啓動建立養老保險第三支柱工作。

據人社部有關負責人介紹，按照國務院關于逐步建立起多層次(三支柱)養老保險制度，合理分擔國家、用人單位、個人養老責任的要求，人社部會同相關部門根據經濟社會發展，遞次推動三支柱養老保險制度體系建設。在第一支柱方面，通過不斷改革完善，已經形成城鎮職工+城鄉居民兩大制度平台，截至2017年底，全國參加基本養老保險超過9億人，積累基金4.6萬多億元。第二支柱企業(職業)年金取得了積極進展，截至2017年底，全國已經有近8萬戶企業建立了企業年金，參加職工人數達到了2300多萬人，積累基金近1.3萬億元。目前第三支柱個人儲蓄性養老保險和商業養老保險正式進入制度建設啓動階段。

這位負責人表示，建立養老保險第三支柱，對于積極應對人口老齡化、完善多層次養老保險制度體系、滿足人民群衆對更加美好老年生活需要、促進經濟社會發展，具有十分重要的意義。

來源：新華網

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