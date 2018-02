據中國新聞網報道,阿里巴巴集團董事局主席馬雲9日在北京稱,跨境電商將成為世界貿易的主要形式,不要讓貿易保護主義幹擾跨境電商。馬雲稱,未來30年數據將成為生産資料,計算是生産力,互聯網則是生産關系。在互聯網將無處不在的情況下,貿易將迎來徹底變革,從集裝箱變為小件快運,從“made in China”或“made in America”變為“made in Internet”,從B2C變為C2B。

