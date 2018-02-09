華虹半導體(01347-HK):2018年業務可望保持強勁增長

華虹半導體(01347-HK) 總裁王煜2月9日於電話會議上表示，產品平均售價以至產品結構於2018年可望持續改善，2018年業務可望仍會保持強勁增長。

華虹半導體2017年度業績，收入增長12%至8.08億美元，盈利升12.8%至1.45億美元，每股盈利0.14美元，升16.7%；付運晶圓片186.9萬片，升4.6%。

2017年第4季度銷售收入達2.169億美元，環比增長3.3%，再創歷史新高。淨利潤上升到4,150萬美元，環比增17.4%。集團擬以不低於30%的派息比率，釐定2017年度股息。

華虹總裁王煜分析，季度內毛利率33.7%，環比下降1.5個百分點，主要由於計提年終獎金所致，同比上升2.7個百分點，主要得益於平均銷售價格提升及產品組合優化。

經營開支3,680萬美元，環比上升25.4%，主要由於計提年終獎金，及計提設備減值準備所致，同比上升23.7%，主要由於人工費用和研發開支增加，及人民幣升值所帶來的匯率折算的影響所致。

其他收入淨額1,220萬美元，環比增加174.9%，主要得益於分佔一家聯營公司盈利增加；同比減少15.5%，主要由於季度內發生匯兌損失。

於第4季，集團的每月產能16.8萬件，環比增長1.2%至；而產能利用率則環比跌3個百分點至96.8%。季內錄得經營現金淨流入0.88億美元，環比升17.1%；資產負債比率18.4%，同比持平。

市場分佈方面，季內2.169億美元銷售收入中，最大市場中國佔56.3%，相當於1.224億美元，環比升5%；美國市場亦升8.6%至0.411億美元。終端市場分佈，電子消費品季內銷售1.512億美元，佔整體銷售69.7%，環比升4.7%。

華虹預計2018年一季度銷售收入在2.09億美元到2.10億美元之間，環比略有下降，主要由於受季節性因素和兩間工廠年度維護的影響；同比預計將增長14%到15%。毛利率預料約為30%。而2018年的資本開支為1億美元；折舊費用約1.24億美元，同比升19.2%；政府補貼約0.1至0.15億美元。

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