【IPO追蹤】以介紹方式登陸港股 興華港口(01990-HK)：來港上市是挑戰！

泛聯集團(Pan United)旗下子公司興華港口(01990-HK)以介紹方式登陸港股，每手1000股，預期在2月12日於主板掛牌。

執行董事黃美玉形容，來香港上市是公司挑戰自己之舉，因為泛聯在新交所已有25年上市經驗，若興華要在新加坡上市的話，不但會較容易，時間亦會較短。不過考量到公司的港口位於中國江蘇省，地理位置鄰近香港，而且香港亦有多家大型公司從事港口業務，相信投資者會對公司業務更了解。

主席及執行董事黃健華則指，公司於內地的業務已成熟，在未有集資需求下，以介紹方式上市，既擁有香港上市平台，更重要是不會灘薄股東的利益。

興華港口目前擁有興華港口及長江港務港口兩個港口。黃健華指，內部團隊擁有豐富管理及營運經驗，而且銀行對公司融資需求亦非常支持(extremely supportive)，認為公司有能力去營運新港口，未來會積極留意潛在港口的發展機會，惟目前未有確實的收購目標。

至於發改委早前要求內地部分港口下調集裝箱裝卸費，行政總裁及執行董事辜卓群表示，有關要求只影響部分龍頭企業，而公司集裝箱業務佔比不大，相信對公司並無影響。

文：黃和美

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