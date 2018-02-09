◆台灣集中市場前10大進出券商當日淨買賣超前30名個股

台北‧02月09日 交易日 ◆當日淨買超 ◆當日淨賣超 代碼 股票名稱 當日淨買超 累計15日 代碼 股票名稱 當日淨賣超 累計15日 (張) (張) (張) (張) 00637L 元大滬深300正2 9137 0 00632R 元大台灣50反1 -76226 0 00633L 富邦上証正2 8983 0 00677U 富邦VIX -23522 0 00655L 國泰中國A50正2 7127 0 2409 友達 -12389 40236 2303 聯電 6272 12542 2317 鴻海 -7189 -39393 1314 中石化 5127 25440 2330 台積電 -6534 -43912 2353 宏碁 4034 15530 00676R 富邦臺灣加權反1 -4519 0 2888 新光金 2753 38852 00673R 元大S&P原油反1 -3678 0 2885 元大金 2309 -3200 3481 群創 -3616 -3632 2448 晶電 2238 -4252 006204 永豐臺灣加權 -3551 0 2367 燿華 1638 3254 00664R 國泰臺灣加權反1 -3178 0 00636 國泰中國A50 1487 -9119 2002 中鋼 -3024 -11072 2337 旺宏 1394 5620 2344 華邦電 -2612 -41002 2014 中鴻 1239 7911 2882 國泰金 -2526 4069 00631L 元大台灣50正2 1083 0 00672L 元大S&P原油正2 -2395 0 2603 長榮 987 9319 2311 日月光 -2365 -8815 5880 合庫金 836 -2857 00648R 元大S&P500反1 -2342 0 1718 中纖 783 -2515 2884 玉山金 -2202 -27771 2388 威盛 702 1181 2891 中信金 -2014 -27850 2834 臺企銀 696 -3404 2880 華南金 -1986 -6227 2881 富邦金 692 2906 2313 華通 -1912 2453 1402 遠東新 634 -3295 2609 陽明 -1893 -4061 0056 元大高股息 579 -27402 3702 大聯大 -1875 -5970 2449 京元電子 522 2225 2105 正新 -1726 -8472 1476 儒鴻 516 969 1303 南亞 -1623 -5494 2383 台光電 508 940 0050 元大台灣50 -1590 -1672 1609 大亞 504 -122 2892 第一金 -1586 2968 00640L 富邦日本正2 500 0 0061 元大寶滬深 -1533 -24862 9945 潤泰新 488 -373 006207 FH滬深 -1514 0 2520 冠德 480 489 1301 台塑 -1468 -1600 1305 華夏 478 981 00642U 元大S&P石油 -1353 0 備註： 當日淨買賣超前30名計算方法，乃依個股買賣超前10大券商買超差額減賣超差額篩選出 淨買超、淨賣超前30名個股
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