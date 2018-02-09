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◆台灣集中市場前10大進出券商當日淨買賣超前30名個股

台北‧02月09日 交易日  
  
◆當日淨買超                                     ◆當日淨賣超  
代碼   股票名稱          當日淨買超  累計15日    代碼   股票名稱          當日淨賣超  累計15日  
                           (張)       (張)                                  (張)       (張)     
00637L 元大滬深300正2          9137         0    00632R 元大台灣50反1         -76226         0  
00633L 富邦上証正2             8983         0    00677U 富邦VIX               -23522         0  
00655L 國泰中國A50正2          7127         0    2409   友達                  -12389     40236  
2303   聯電                    6272     12542    2317   鴻海                   -7189    -39393  
1314   中石化                  5127     25440    2330   台積電                 -6534    -43912  
2353   宏碁                    4034     15530    00676R 富邦臺灣加權反1        -4519         0  
2888   新光金                  2753     38852    00673R 元大S&P原油反1         -3678         0  
2885   元大金                  2309     -3200    3481   群創                   -3616     -3632  
2448   晶電                    2238     -4252    006204 永豐臺灣加權           -3551         0  
2367   燿華                    1638      3254    00664R 國泰臺灣加權反1        -3178         0  
00636  國泰中國A50             1487     -9119    2002   中鋼                   -3024    -11072  
2337   旺宏                    1394      5620    2344   華邦電                 -2612    -41002  
2014   中鴻                    1239      7911    2882   國泰金                 -2526      4069  
00631L 元大台灣50正2           1083         0    00672L 元大S&P原油正2         -2395         0  
2603   長榮                     987      9319    2311   日月光                 -2365     -8815  
5880   合庫金                   836     -2857    00648R 元大S&P500反1          -2342         0  
1718   中纖                     783     -2515    2884   玉山金                 -2202    -27771  
2388   威盛                     702      1181    2891   中信金                 -2014    -27850  
2834   臺企銀                   696     -3404    2880   華南金                 -1986     -6227  
2881   富邦金                   692      2906    2313   華通                   -1912      2453  
1402   遠東新                   634     -3295    2609   陽明                   -1893     -4061  
0056   元大高股息               579    -27402    3702   大聯大                 -1875     -5970  
2449   京元電子                 522      2225    2105   正新                   -1726     -8472  
1476   儒鴻                     516       969    1303   南亞                   -1623     -5494  
2383   台光電                   508       940    0050   元大台灣50             -1590     -1672  
1609   大亞                     504      -122    2892   第一金                 -1586      2968  
00640L 富邦日本正2              500         0    0061   元大寶滬深             -1533    -24862  
9945   潤泰新                   488      -373    006207 FH滬深                 -1514         0  
2520   冠德                     480       489    1301   台塑                   -1468     -1600  
1305   華夏                     478       981    00642U 元大S&P石油            -1353         0  
  
備註：  
當日淨買賣超前30名計算方法，乃依個股買賣超前10大券商買超差額減賣超差額篩選出  
淨買超、淨賣超前30名個股
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