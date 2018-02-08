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◆台灣集中市場融資融券註記表

台北‧02月08日 交易日  
  
停止融資 融資分配 停止融券 融券分配 股價波動   降低     股權    成交量  融券餘額>=   
                                    過    劇 融資成數 過度集中 過度異常 融資餘額60%  
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群益臺灣加權反1 元大滬深300正2 元大中型100          本盟              昶和     大飲     富邦VIX    
味全     FH香港正2 富邦科技          日馳              大統染   大統益              
宏洲     正道     元大台商50          大同              海悅     天仁                
嘉裕     友旺     富邦摩台          信昌化            銘旺科   昶和                
東華     同開     富邦發達          世紀鋼            卓越     大統染              
大東     悠克     富邦金融          智寶              統領     氣立                
立益     川飛     元大MSCI台灣          銘旺科                     永記                
佳和              永豐臺灣加權          大毅                       展宇                
昶和              富邦日本          智原                       華廣                
三洋紡            元大美債7-10正2          蔚華科                     申豐                
瑞利              元大美債7-10反1          創意                       海悅                
樂士              元大S&P日圓反1          世芯-KY                    拓凱                
正峰新            富邦歐洲          達興材料                   傳奇                
億泰              FH彭博高收益債          捷泰                       東科-KY             
毛寶              FH彭博新興債          杜康-DR                    迎廣                
燁興              富邦臺灣優質高息          陽光能源-DR                   亞弘電              
中鴻              味全                                         陞泰                
聚亨              宏洲                                         華友聯              
千興              嘉裕                                         潤弘                
威致              東華                                         遠雄來              
首利              大東                                         夏都                
麗正              立益                                         新天地              
東訊              佳和                                         欣欣                
華泰              昶和                                         統領                
茂矽              三洋紡                                       客思達-KY            
錸德              瑞利                                         阿瘦                
廷鑫              樂士                                         晨訊科-DR            
倫飛              正峰新                                       一零四              
威盛              億泰                                         新海                
銘旺科            毛寶                                         欣高                
統懋              燁興                                         台數科              
翔耀              中鴻                                         南六                
太空梭            聚亨                                         基勝-KY             
新利虹            千興                                         威宏-KY             
華映              威致                                         波力-KY             
吉祥全            首利                                         吉源-KY             
憶聲              麗正                                                             
科風              東訊                                                             
建碁              華泰                                                             
和鑫              茂矽                                                             
力特              錸德                                                             
喬鼎              廷鑫                                                             
正達              倫飛                                                             
晟鈦              威盛                                                             
弘憶股            銘旺科                                                           
新世紀            燦坤                                                             
誠創              統懋                                                             
嘉威              翔耀                                                             
力銘              太空梭                                                           
亞太電            新利虹                                                           
達能              華映                                                             
清惠              吉祥全                                                           
慧友              憶聲                                                             
捷泰              科風                                                             
互億              建碁                                                             
天瀚              和鑫                                                             
迅杰              力特                                                             
華上              喬鼎                                                             
元晶              正達                                                             
華冠              晟鈦                                                             
裕豐              弘憶股                                                           
寶徠              新世紀                                                           
日勝生            誠創                                                             
台船              嘉威                                                             
東森              力銘                                                             
台南-KY           亞太電                                                           
康師傅-DR          達能                                                             
聖馬丁-DR          清惠                                                             
神州-DR           慧友                                                             
耀傑-DR           捷泰                                                             
同方友友-DR          互億                                                             
晨訊科-DR          天瀚                                                             
友佳-DR           迅杰                                                             
陽光能源-DR          華上                                                             
精熙-DR           元晶                                                             
中福              華冠                                                             
雷虎              裕豐                                                             
中視              寶徠                                                             
秋雨              日勝生                                                           
慶豐富            台船                                                             
                  東森                                                             
                  台南-KY                                                          
                  康師傅-DR                                                         
                  聖馬丁-DR                                                         
                  神州-DR                                                          
                  耀傑-DR                                                          
                  同方友友-DR                                                         
                  晨訊科-DR                                                         
                  友佳-DR                                                          
                  陽光能源-DR                                                         
                  精熙-DR                                                          
                  中福                                                             
                  雷虎                                                             
                  新海                                                             
                  中視                                                             
                  秋雨                                                             
                  慶豐富
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