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◆台灣店頭市場融資融券註記表

台北‧02月08日 交易日  
  
停止融資 融資分配 停止融券 融券分配 股價波動   降低     股權    成交量  融券餘額>=   
                                    過    劇 融資成數 過度集中 過度異常 融資餘額60%  
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合世     和勤     富邦美債1-3          天宇              新昕纖   杏昌     英格爾     
易威     樺晟     富邦美債7-10          點晶              謚源     強生                
南璋     晟楠     富邦美債20年          振維              東林     其祥-KY             
勝昱     寶得利   元大美債7-10          牧德              欣厚-KY  德麥                
飛寶企業 華韡     元大美債1-3          凱美              友銓     世坤                
精確     太普高   元大投資級公司債          華韡              達威     冠好                
宏易              元大中國債3-5          九豪              松崗     萬國通              
唐鋒              國泰1-5Y高收債          撼訊              三圓     飛寶企業            
台蠟              合世              沛波              雙喜     光明                
榮群              易威              沛亨              力泰     聚紡                
天宇              南璋              全達              理銘     興采                
新零售            勝昱              英格爾            雅茗-KY  泰茂                
力新              飛寶企業          富驛-KY           亞都     至興                
恩得利            精確                                東凌-KY  萬在                
李洲              宏易                                關中     長佳                
凱柏實業          唐鋒                                隆中     瑞穎                
遠昇              台蠟                                時報     唐鋒                
及成              富宇                                欣泰     永純                
鑫龍騰            榮群                                         富喬                
和進              天宇                                         致振                
耀勝              新零售                                       威潤                
倚強              力新                                         唐榮                
鑫創              恩得利                                       晉椿                
廣寰科            李洲                                         世豐                
點晶              凱柏實業                                     久陽                
建舜電            遠昇                                         尼克森              
泰谷              及成                                         凌網                
典範              鑫龍騰                                       恩得利              
長天              和進                                         李洲                
益通              耀勝                                         凱柏實業            
振維              倚強                                         港建                
鴻翊              鑫創                                         耀勝                
迎輝              廣寰科                                       至寶電              
欣厚-KY           點晶                                         廣寰科              
兆遠              建舜電                                       杭特                
系統電            泰谷                                         幸康                
世紀              典範                                         長天                
華容              長天                                         迎輝                
建榮              益通                                         重鳥鵬              
立衛              振維                                         泓格                
天揚              鴻翊                                         東林                
鈺創              迎輝                                         盈正                
合正              欣厚-KY                                      亞電                
金利              兆遠                                         世紀                
寶聯通            華星光                                       友銓                
昇益              系統電                                       慕康生醫            
凱鈺              世紀                                         昇益                
德宏              華容                                         通泰                
寬魚國際          建榮                                         三聯                
合邦              立衛                                         合邦                
萬旭              天揚                                         業強                
驊宏資            鈺創                                         九豪                
久正              合正                                         訊達                
上揚              金利                                         撼訊                
全譜              寶聯通                                       順發                
易通展            昇益                                         亞銳士              
元隆              凱鈺                                         安碁                
沛亨              德宏                                         合晶                
九暘              寬魚國際                                     晉泰                
凱碩              合邦                                         上揚                
全達              萬旭                                         全譜                
奧斯特            驊宏資                                       松崗                
福華              久正                                         易通展              
保銳              上揚                                         迅德                
常珵              全譜                                         倉和                
立碁              勝麗                                         光菱                
越峰              易通展                                       星雲                
士開              元隆                                         三圓                
志嘉              沛亨                                         士開                
富裔              九暘                                         雙喜                
燦星旅            凱碩                                         力泰                
富驛-KY           全達                                         理銘                
劍湖山            奧斯特                                       中連貨              
德記              福華                                         安心                
泰偉              保銳                                         燦星旅              
華義              常珵                                         高野                
得利影            立碁                                         亞都                
鼎創達            越峰                                         老爺知              
花王              士開                                         滿心                
邦泰              志嘉                                         德記                
                  富裔                                         關中                
                  燦星旅                                       誠品生活            
                  富驛-KY                                      泰偉                
                  劍湖山                                       得利影              
                  德記                                         時報                
                  泰偉                                         耀億                
                  華義                                         旭然                
                  得利影                                       鼎創達              
                  時報                                         寶島科              
                  鼎創達                                       明揚                
                  花王                                         霹靂                
                  邦泰                                         欣泰
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