◆台灣店頭市場融資融券註記表

台北‧02月08日 交易日 停止融資 融資分配 停止融券 融券分配 股價波動 降低 股權 成交量 融券餘額>= 過 劇 融資成數 過度集中 過度異常 融資餘額60% ----------------------------------------------------------------------------------- 合世 和勤 富邦美債1-3 天宇 新昕纖 杏昌 英格爾 易威 樺晟 富邦美債7-10 點晶 謚源 強生 南璋 晟楠 富邦美債20年 振維 東林 其祥-KY 勝昱 寶得利 元大美債7-10 牧德 欣厚-KY 德麥 飛寶企業 華韡 元大美債1-3 凱美 友銓 世坤 精確 太普高 元大投資級公司債 華韡 達威 冠好 宏易 元大中國債3-5 九豪 松崗 萬國通 唐鋒 國泰1-5Y高收債 撼訊 三圓 飛寶企業 台蠟 合世 沛波 雙喜 光明 榮群 易威 沛亨 力泰 聚紡 天宇 南璋 全達 理銘 興采 新零售 勝昱 英格爾 雅茗-KY 泰茂 力新 飛寶企業 富驛-KY 亞都 至興 恩得利 精確 東凌-KY 萬在 李洲 宏易 關中 長佳 凱柏實業 唐鋒 隆中 瑞穎 遠昇 台蠟 時報 唐鋒 及成 富宇 欣泰 永純 鑫龍騰 榮群 富喬 和進 天宇 致振 耀勝 新零售 威潤 倚強 力新 唐榮 鑫創 恩得利 晉椿 廣寰科 李洲 世豐 點晶 凱柏實業 久陽 建舜電 遠昇 尼克森 泰谷 及成 凌網 典範 鑫龍騰 恩得利 長天 和進 李洲 益通 耀勝 凱柏實業 振維 倚強 港建 鴻翊 鑫創 耀勝 迎輝 廣寰科 至寶電 欣厚-KY 點晶 廣寰科 兆遠 建舜電 杭特 系統電 泰谷 幸康 世紀 典範 長天 華容 長天 迎輝 建榮 益通 重鳥鵬 立衛 振維 泓格 天揚 鴻翊 東林 鈺創 迎輝 盈正 合正 欣厚-KY 亞電 金利 兆遠 世紀 寶聯通 華星光 友銓 昇益 系統電 慕康生醫 凱鈺 世紀 昇益 德宏 華容 通泰 寬魚國際 建榮 三聯 合邦 立衛 合邦 萬旭 天揚 業強 驊宏資 鈺創 九豪 久正 合正 訊達 上揚 金利 撼訊 全譜 寶聯通 順發 易通展 昇益 亞銳士 元隆 凱鈺 安碁 沛亨 德宏 合晶 九暘 寬魚國際 晉泰 凱碩 合邦 上揚 全達 萬旭 全譜 奧斯特 驊宏資 松崗 福華 久正 易通展 保銳 上揚 迅德 常珵 全譜 倉和 立碁 勝麗 光菱 越峰 易通展 星雲 士開 元隆 三圓 志嘉 沛亨 士開 富裔 九暘 雙喜 燦星旅 凱碩 力泰 富驛-KY 全達 理銘 劍湖山 奧斯特 中連貨 德記 福華 安心 泰偉 保銳 燦星旅 華義 常珵 高野 得利影 立碁 亞都 鼎創達 越峰 老爺知 花王 士開 滿心 邦泰 志嘉 德記 富裔 關中 燦星旅 誠品生活 富驛-KY 泰偉 劍湖山 得利影 德記 時報 泰偉 耀億 華義 旭然 得利影 鼎創達 時報 寶島科 鼎創達 明揚 花王 霹靂 邦泰 欣泰