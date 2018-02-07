◆台灣店頭市場融資融券註記表

台北‧02月07日 交易日 停止融資 融資分配 停止融券 融券分配 股價波動 降低 股權 成交量 融券餘額>= 過 劇 融資成數 過度集中 過度異常 融資餘額60% ----------------------------------------------------------------------------------- 合世 和勤 富邦美債1-3 天宇 新昕纖 杏昌 英格爾 易威 樺晟 富邦美債7-10 點晶 謚源 強生 南璋 晟楠 富邦美債20年 牧德 東林 其祥-KY 勝昱 寶得利 元大美債7-10 凱美 欣厚-KY 德麥 飛寶企業 華韡 元大美債1-3 華韡 友銓 世坤 精確 太普高 元大投資級公司債 九豪 達威 冠好 宏易 元大中國債3-5 撼訊 松崗 萬國通 唐鋒 國泰5Y+新興債 沛波 三圓 光明 台蠟 國泰1-5Y高收債 沛亨 雙喜 聚紡 榮群 合世 全達 力泰 興采 天宇 易威 英格爾 理銘 泰茂 新零售 南璋 富驛-KY 雅茗-KY 至興 力新 勝昱 亞都 萬在 恩得利 飛寶企業 東凌-KY 長佳 李洲 精確 關中 瑞穎 凱柏實業 宏易 隆中 唐鋒 遠昇 唐鋒 時報 永純 及成 台蠟 欣泰 富喬 鑫龍騰 富宇 致振 和進 榮群 韋僑 耀勝 天宇 威潤 倚強 新零售 唐榮 鑫創 力新 晉椿 廣寰科 恩得利 世豐 點晶 李洲 久陽 建舜電 凱柏實業 尼克森 泰谷 遠昇 凌網 典範 及成 恩得利 長天 鑫龍騰 李洲 益通 和進 凱柏實業 振維 耀勝 港建 鴻翊 倚強 耀勝 迎輝 鑫創 至寶電 欣厚-KY 廣寰科 廣寰科 兆遠 點晶 杭特 系統電 建舜電 幸康 世紀 泰谷 迎輝 華容 典範 重鳥鵬 建榮 長天 泓格 立衛 益通 東林 天揚 振維 盈正 鈺創 鴻翊 亞電 合正 迎輝 世紀 金利 湧德 友銓 寶聯通 欣厚-KY 慕康生醫 昇益 兆遠 昇益 凱鈺 華星光 凱鈺 德宏 系統電 通泰 寬魚國際 世紀 三聯 合邦 華容 合邦 萬旭 建榮 業強 驊宏資 立衛 九豪 久正 天揚 訊達 上揚 鈺創 撼訊 全譜 合正 順發 易通展 金利 亞銳士 元隆 寶聯通 安碁 沛亨 昇益 合晶 九暘 凱鈺 晉泰 凱碩 德宏 上揚 全達 寬魚國際 全譜 奧斯特 合邦 松崗 福華 萬旭 易通展 保銳 驊宏資 迅德 常珵 久正 倉和 立碁 上揚 光菱 越峰 全譜 星雲 士開 勝麗 三圓 志嘉 易通展 士開 富裔 元隆 雙喜 燦星旅 沛亨 力泰 富驛-KY 九暘 理銘 劍湖山 凱碩 中連貨 德記 全達 安心 泰偉 奧斯特 燦星旅 華義 福華 高野 得利影 保銳 亞都 鼎創達 常珵 老爺知 花王 立碁 滿心 邦泰 越峰 德記 士開 關中 志嘉 誠品生活 富裔 泰偉 燦星旅 得利影 富驛-KY 時報 劍湖山 耀億 德記 旭然 泰偉 鼎創達 華義 明揚 得利影 霹靂 時報 欣泰 鼎創達 新潤 花王 邦泰