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◆台灣店頭市場融資融券註記表

台北‧02月07日 交易日  
  
停止融資 融資分配 停止融券 融券分配 股價波動   降低     股權    成交量  融券餘額>=   
                                    過    劇 融資成數 過度集中 過度異常 融資餘額60%  
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合世     和勤     富邦美債1-3          天宇              新昕纖   杏昌     英格爾     
易威     樺晟     富邦美債7-10          點晶              謚源     強生                
南璋     晟楠     富邦美債20年          牧德              東林     其祥-KY             
勝昱     寶得利   元大美債7-10          凱美              欣厚-KY  德麥                
飛寶企業 華韡     元大美債1-3          華韡              友銓     世坤                
精確     太普高   元大投資級公司債          九豪              達威     冠好                
宏易              元大中國債3-5          撼訊              松崗     萬國通              
唐鋒              國泰5Y+新興債          沛波              三圓     光明                
台蠟              國泰1-5Y高收債          沛亨              雙喜     聚紡                
榮群              合世              全達              力泰     興采                
天宇              易威              英格爾            理銘     泰茂                
新零售            南璋              富驛-KY           雅茗-KY  至興                
力新              勝昱                                亞都     萬在                
恩得利            飛寶企業                            東凌-KY  長佳                
李洲              精確                                關中     瑞穎                
凱柏實業          宏易                                隆中     唐鋒                
遠昇              唐鋒                                時報     永純                
及成              台蠟                                欣泰     富喬                
鑫龍騰            富宇                                         致振                
和進              榮群                                         韋僑                
耀勝              天宇                                         威潤                
倚強              新零售                                       唐榮                
鑫創              力新                                         晉椿                
廣寰科            恩得利                                       世豐                
點晶              李洲                                         久陽                
建舜電            凱柏實業                                     尼克森              
泰谷              遠昇                                         凌網                
典範              及成                                         恩得利              
長天              鑫龍騰                                       李洲                
益通              和進                                         凱柏實業            
振維              耀勝                                         港建                
鴻翊              倚強                                         耀勝                
迎輝              鑫創                                         至寶電              
欣厚-KY           廣寰科                                       廣寰科              
兆遠              點晶                                         杭特                
系統電            建舜電                                       幸康                
世紀              泰谷                                         迎輝                
華容              典範                                         重鳥鵬              
建榮              長天                                         泓格                
立衛              益通                                         東林                
天揚              振維                                         盈正                
鈺創              鴻翊                                         亞電                
合正              迎輝                                         世紀                
金利              湧德                                         友銓                
寶聯通            欣厚-KY                                      慕康生醫            
昇益              兆遠                                         昇益                
凱鈺              華星光                                       凱鈺                
德宏              系統電                                       通泰                
寬魚國際          世紀                                         三聯                
合邦              華容                                         合邦                
萬旭              建榮                                         業強                
驊宏資            立衛                                         九豪                
久正              天揚                                         訊達                
上揚              鈺創                                         撼訊                
全譜              合正                                         順發                
易通展            金利                                         亞銳士              
元隆              寶聯通                                       安碁                
沛亨              昇益                                         合晶                
九暘              凱鈺                                         晉泰                
凱碩              德宏                                         上揚                
全達              寬魚國際                                     全譜                
奧斯特            合邦                                         松崗                
福華              萬旭                                         易通展              
保銳              驊宏資                                       迅德                
常珵              久正                                         倉和                
立碁              上揚                                         光菱                
越峰              全譜                                         星雲                
士開              勝麗                                         三圓                
志嘉              易通展                                       士開                
富裔              元隆                                         雙喜                
燦星旅            沛亨                                         力泰                
富驛-KY           九暘                                         理銘                
劍湖山            凱碩                                         中連貨              
德記              全達                                         安心                
泰偉              奧斯特                                       燦星旅              
華義              福華                                         高野                
得利影            保銳                                         亞都                
鼎創達            常珵                                         老爺知              
花王              立碁                                         滿心                
邦泰              越峰                                         德記                
                  士開                                         關中                
                  志嘉                                         誠品生活            
                  富裔                                         泰偉                
                  燦星旅                                       得利影              
                  富驛-KY                                      時報                
                  劍湖山                                       耀億                
                  德記                                         旭然                
                  泰偉                                         鼎創達              
                  華義                                         明揚                
                  得利影                                       霹靂                
                  時報                                         欣泰                
                  鼎創達                                                           
                  新潤                                                             
                  花王                                                             
                  邦泰
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