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◆台灣集中市場融資融券註記表

台北‧02月07日 交易日  
  
停止融資 融資分配 停止融券 融券分配 股價波動   降低     股權    成交量  融券餘額>=   
                                    過    劇 融資成數 過度集中 過度異常 融資餘額60%  
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群益臺灣加權反1 元大滬深300正2 元大中型100          本盟              昶和     大飲                
味全     FH香港正2 富邦科技          日馳              大統染   大統益              
宏洲     國泰中國A50正2 元大台商50          大同              海悅     天仁                
嘉裕     富邦H股正2 富邦摩台          信昌化            銘旺科   昶和                
東華     富邦NASDAQ反1 富邦發達          世紀鋼            卓越     大統染              
大東     正道     富邦金融          智寶              統領     氣立                
立益     友旺     元大MSCI台灣          銘旺科                     永記                
佳和     同開     永豐臺灣加權          大毅                       展宇                
昶和     悠克     富邦日本          創意                       華廣                
三洋紡   川飛     元大歐洲50          世芯-KY                    申豐                
瑞利              元大美債7-10正2          達興材料                   海悅                
樂士              元大美債7-10反1          捷泰                       拓凱                
正峰新            富邦歐洲          杜康-DR                    傳奇                
億泰              FH彭博高收益債          陽光能源-DR                   東科-KY             
毛寶              FH彭博新興債                                     迎廣                
燁興              味全                                         亞弘電              
中鴻              宏洲                                         陞泰                
聚亨              嘉裕                                         華友聯              
千興              東華                                         潤弘                
威致              大東                                         遠雄來              
首利              立益                                         夏都                
麗正              佳和                                         新天地              
東訊              昶和                                         欣欣                
華泰              三洋紡                                       統領                
茂矽              瑞利                                         客思達-KY            
錸德              樂士                                         阿瘦                
廷鑫              正峰新                                       晨訊科-DR            
倫飛              億泰                                         一零四              
威盛              毛寶                                         新海                
銘旺科            燁興                                         欣高                
統懋              中鴻                                         台數科              
翔耀              聚亨                                         南六                
太空梭            千興                                         基勝-KY             
新利虹            威致                                         威宏-KY             
華映              首利                                         波力-KY             
吉祥全            麗正                                         吉源-KY             
憶聲              東訊                                                             
科風              華泰                                                             
建碁              茂矽                                                             
和鑫              錸德                                                             
力特              廷鑫                                                             
喬鼎              倫飛                                                             
正達              威盛                                                             
晟鈦              銘旺科                                                           
弘憶股            燦坤                                                             
新世紀            統懋                                                             
誠創              翔耀                                                             
嘉威              太空梭                                                           
力銘              新利虹                                                           
亞太電            華映                                                             
達能              吉祥全                                                           
清惠              憶聲                                                             
慧友              科風                                                             
捷泰              建碁                                                             
互億              和鑫                                                             
天瀚              力特                                                             
迅杰              喬鼎                                                             
華上              正達                                                             
元晶              晟鈦                                                             
華冠              弘憶股                                                           
裕豐              新世紀                                                           
寶徠              誠創                                                             
日勝生            嘉威                                                             
台船              力銘                                                             
東森              亞太電                                                           
台南-KY           達能                                                             
康師傅-DR          清惠                                                             
聖馬丁-DR          慧友                                                             
神州-DR           捷泰                                                             
耀傑-DR           互億                                                             
同方友友-DR          天瀚                                                             
晨訊科-DR          迅杰                                                             
友佳-DR           華上                                                             
陽光能源-DR          元晶                                                             
精熙-DR           華冠                                                             
中福              裕豐                                                             
雷虎              寶徠                                                             
中視              日勝生                                                           
秋雨              台船                                                             
慶豐富            東森                                                             
                  台南-KY                                                          
                  康師傅-DR                                                         
                  聖馬丁-DR                                                         
                  神州-DR                                                          
                  耀傑-DR                                                          
                  同方友友-DR                                                         
                  晨訊科-DR                                                         
                  友佳-DR                                                          
                  陽光能源-DR                                                         
                  精熙-DR                                                          
                  中福                                                             
                  雷虎                                                             
                  新海                                                             
                  中視                                                             
                  秋雨                                                             
                  慶豐富
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