◆台灣集中市場融資融券註記表

台北‧02月07日 交易日 停止融資 融資分配 停止融券 融券分配 股價波動 降低 股權 成交量 融券餘額>= 過 劇 融資成數 過度集中 過度異常 融資餘額60% ----------------------------------------------------------------------------------- 群益臺灣加權反1 元大滬深300正2 元大中型100 本盟 昶和 大飲 味全 FH香港正2 富邦科技 日馳 大統染 大統益 宏洲 國泰中國A50正2 元大台商50 大同 海悅 天仁 嘉裕 富邦H股正2 富邦摩台 信昌化 銘旺科 昶和 東華 富邦NASDAQ反1 富邦發達 世紀鋼 卓越 大統染 大東 正道 富邦金融 智寶 統領 氣立 立益 友旺 元大MSCI台灣 銘旺科 永記 佳和 同開 永豐臺灣加權 大毅 展宇 昶和 悠克 富邦日本 創意 華廣 三洋紡 川飛 元大歐洲50 世芯-KY 申豐 瑞利 元大美債7-10正2 達興材料 海悅 樂士 元大美債7-10反1 捷泰 拓凱 正峰新 富邦歐洲 杜康-DR 傳奇 億泰 FH彭博高收益債 陽光能源-DR 東科-KY 毛寶 FH彭博新興債 迎廣 燁興 味全 亞弘電 中鴻 宏洲 陞泰 聚亨 嘉裕 華友聯 千興 東華 潤弘 威致 大東 遠雄來 首利 立益 夏都 麗正 佳和 新天地 東訊 昶和 欣欣 華泰 三洋紡 統領 茂矽 瑞利 客思達-KY 錸德 樂士 阿瘦 廷鑫 正峰新 晨訊科-DR 倫飛 億泰 一零四 威盛 毛寶 新海 銘旺科 燁興 欣高 統懋 中鴻 台數科 翔耀 聚亨 南六 太空梭 千興 基勝-KY 新利虹 威致 威宏-KY 華映 首利 波力-KY 吉祥全 麗正 吉源-KY 憶聲 東訊 科風 華泰 建碁 茂矽 和鑫 錸德 力特 廷鑫 喬鼎 倫飛 正達 威盛 晟鈦 銘旺科 弘憶股 燦坤 新世紀 統懋 誠創 翔耀 嘉威 太空梭 力銘 新利虹 亞太電 華映 達能 吉祥全 清惠 憶聲 慧友 科風 捷泰 建碁 互億 和鑫 天瀚 力特 迅杰 喬鼎 華上 正達 元晶 晟鈦 華冠 弘憶股 裕豐 新世紀 寶徠 誠創 日勝生 嘉威 台船 力銘 東森 亞太電 台南-KY 達能 康師傅-DR 清惠 聖馬丁-DR 慧友 神州-DR 捷泰 耀傑-DR 互億 同方友友-DR 天瀚 晨訊科-DR 迅杰 友佳-DR 華上 陽光能源-DR 元晶 精熙-DR 華冠 中福 裕豐 雷虎 寶徠 中視 日勝生 秋雨 台船 慶豐富 東森 台南-KY 康師傅-DR 聖馬丁-DR 神州-DR 耀傑-DR 同方友友-DR 晨訊科-DR 友佳-DR 陽光能源-DR 精熙-DR 中福 雷虎 新海 中視 秋雨 慶豐富