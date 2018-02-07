【港股解碼】2018的互聯網與銀行理財：誰是猛虎 誰爲山羊？

近年來，隨著全民理財意識的增加，人們的財産打理方式越來越多樣化，傳統的銀行存款規模有所降低，由此帶來了互聯網理財和新型銀行理財規模的高速增長。

2017年互聯網理財規模增長超50%

國家金融與發展實驗室發布的最新一版《互聯網理財指數報告》數據顯示,互聯網理財規模發展迅速，已由2013年的2152.97億元增長到2017年的3.15萬億元,預計到2018年將達到5.36萬億，按照5億多互聯網理財客戶計算，人均約1萬元。

同時，如果延續目前的發展速度,預計到2020年,中國互聯網理財規模將達到15.5萬億元,其中,2017年互聯網理財規模同比增幅達到 52.39%。

互聯網理財指數也因此由2013年的100點增長到2017年的695點,四年時間內增長了近6倍。該指數的上升，體現了互聯網理財市場“由陰轉晴”，正在由産品收益導向的1.0時代跨越到以服務爲導向、以智能高端爲典型特征的2.0時代。

《報告》稱,由于互聯網與金融行業的融合，傳統金融市場、基金公司所提供的産品以及服務已很難滿足國民財富的管理需求,整體市場出現“供不應求”的局面。數據顯示，在250.6萬億元人民幣居民可投資資産規模中,金融産品的占比卻不足35%。

從産品種類上說，我國資管市場結構在近年于銀行理財、保險、公募基金、信托、期貨資管“老五樣”的基礎上，向私募、基金專戶、券商資管、私人銀行、互聯網理財等“新五樣”方向有序地邁進。



圖爲近年互聯網理財指數的變化 圖源：《互聯網理財指數報告》

作爲傳統資管市場的一個縮影，同樣不斷在嘗試和互聯網融合的銀行理財在近年的表現怎樣呢？

2017 銀行理財告別高速增長同業理財縮水51%

實際上，和互聯網理財的走勢相反，銀行理財在前兩年迎來了一波“衝高回落”。

近日，銀行業理財等級托管中心發布了《2017中國銀行業理財市場報告》，2017年銀行業理財産品總體增速出現了負增長，較去年同期下降21.94%。

實際上，在2017年之前的幾年，銀行理財規模整體呈現著擴張的勢頭。2011年至2015年，銀行理財規模的年複合增長率超過了50%，2016年，銀行理財産品增速有所下降，不過仍達到23.63%。

由此可見，在互聯網理財的高速增長面前，“風水輪流轉”，銀行理財卻走下神壇，但是從資金規模看，銀行理財還不是互聯網理財可以比擬的。截至2017年底，全國共有562家銀行業金融機構有存續的理財産品，理財産品數9.35萬只，理財産品存續余額29.54萬億元，相比互聯網理財規模的3.15萬億，依然還有近十倍的領先。

圖爲我國資管市場的各理財種類的占比變化：銀行理財雖然減速，但依舊是市場大頭，互聯網理財發展迅速，但占比最少。圖源：《互聯網理財指數報告》

另外引人注意的是，同業理財規模與占比較年初“雙降”，存續余額大幅減少3.4萬億元，降幅爲51.13%；占比較年初下降11.88%。

所謂銀行間同業理財，就是指銀行間的理財，購買方也是銀行，舉例來說，就是A銀行的自營資金去買B銀行的理財。同業理財的存在曾被質疑是一種“虛假繁榮”，使得杠杆積聚、機構追逐資本利得，同業的擴張存在著一些風險點，包括如果資金鏈條斷裂帶來的流動性風險和踩踏抛售。因此，同業理財規模的下降是“去杠杆、防風險”的監管背景，截至2017年末，同業理財規模已大幅回落至3.25萬億，接近2016年初3萬億的規模。

伴隨著同業理財占比的下降，同樣可能引發風險的非保本理財的規模亦在迎來縮水。截至2017年底，非保本産品占全部理財産品存續余額的75.05%，較年初下降4.51個百分點；保本産品的存續余額爲7.37萬億元，占全部理財産品存續余額的24.95%。

圖爲不同類型銀行業金融機構保本和非保本理財産品分布情況：截至去年年末，全國性股份制銀行存續余額爲11.95萬億元，較年初減少2.45%，市場占比40.45%，較年初下降1.72個百分點。圖源：網絡

可見，伴隨著互聯網理財的快速成長面前，傳統金融的“縮影”——銀行理財正在收斂鋒芒，並不斷標准化，以降低出現風險的可能性。筆者看來，由于銀行理財規模較大，及時“撥亂糾正”有助于維系金融業整體的穩定性，另外，雖然互聯網理財在理財規模中占比較低，但一樣不能掉以輕心，需要防範在成長過程中“走偏”。

作者：張欣然

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