【港股解碼】195億跌至8.9億 “鞋王”達芙妮究竟發生了什麽？

傳說漫長浩瀚如史詩般的希臘神話中，有個美麗的月桂女神名叫達芙妮。而在鞋類市場，也有個與其同名被賦予美好寓意的女鞋品牌——達芙妮（00210.HK）。但令人唏噓的是曾經的“鞋王”而今卻不得不大肆關店、業績連續3年虧損的達芙妮經曆了什麽？

“月桂女神”創造“鞋王神話”

在台灣做女鞋代工廠起家的永恩國際集團是達芙妮的前身。隨著台灣日漸高漲的土地和人工成本，制鞋業起家的張文儀將業務目標鎖定在了內地，並于1990年以自創的達芙妮品牌進入大陸內銷市場。當時的大陸女鞋電視廣告還比較少，于是，達芙妮花1000萬打出了“漂亮100分，美麗不打折”的廣告詞在電視與報章媒體上進行播放後讓達芙妮進軍內地市場首年就贏得大滿貫，迅速俘獲全國年輕女白領的心。于是，蟬聯5年榮登內地女鞋的第一品牌的達芙妮于1995年在港交所成功上市。

達芙妮抓住女性的心理，把神話中的元素融入到鞋中，意寓業績能如神話傳說的中月桂樹一樣常青。自2002年起，達芙妮開始迅速擴張。每年在內地開設數百家專營店並快速擴大在二三線市場的覆蓋率。在銷量最巅峰時期，內地賣出的女鞋中幾乎每五雙就有一雙來自達芙妮。期間，一本《達芙妮成功模式專賣》的成長秘訣更是成了小企業高成長的典範。2004年，達芙妮股價開始進入快速拉升階段，從0.5港元左右升至2011年的11.8港元。精准的品牌戰略定位，不斷刷新的股價爲達芙妮贏得了女鞋品牌中“鞋王”的美譽。

（達芙妮2003-2011年股價走勢）

“月桂女神”達芙妮光芒消褪然而，故事到此開始出現轉折。從2013開始，達芙妮“月桂女神”的光芒開始消褪。在2012年達芙妮的股價達到頂點後，雖經過調整後下半年又有重新擡頭之勢，但從2013年起，達芙妮的股價出現斷崖式下跌。而從2015年開始，首次出現虧損。虧損額爲3.79億港元，營業額同比下滑19.1%至83.791億港元，核心品牌業務銷售下滑超過19%至75.211億港元。2016年營業額更是下跌22.4%至65.02億港元，虧損擴大至8.19億港元。

(達芙妮2012-2016股價走勢）

之所以業績下滑，國內經濟不景氣可以稱得上外因。2011—2014年女鞋市場整體出現下滑趨勢，市場需求開始降低，內地女鞋整體供大于求，這讓曾經的鞋王也不能獨善其身。2012年，達芙妮存貨開始走高，2013年銷售收入104.47億港元，存貨達到26.43億港元，加上218天的周轉天數，達芙妮的業績壓力可見一斑。

其次，電商的興起也令實體銷售進入寒冬。新興的女鞋品牌更注重個性化、獨特性，且價格更具吸引力，電商對傳統大衆品牌帶來的衝擊很大，于是達芙妮開始布局電商渠道。在2014年、2015年達芙妮連續穩居“雙十一”女鞋第一，2016年排名第4.但值得注意的是，達芙妮從未公開過其線上的業績。據其他消息來源稱，達芙妮線上的份額不及其整個盤子的十分之一。達芙妮也曾經表示，電商業務在集團整體銷售的占比不高，其增長不能抵銷實體店客流下降造成的虧損額度。

（達芙妮2016天貓雙十一女鞋銷量排名）

近期，達芙妮發布的2017四季度財報顯示，2107年第四季度，達芙妮集團關店328個，其中包括317間直營店和11家加盟店。2017年全年關店數達到1009個。而加上在此之前的2015和2016年，達芙妮三年內一共關了近3000家店鋪，成爲“關店王”。

從“鞋王”到“關店王”達芙妮爲何會陷入如此境地？除了外因和電商因素以外，究其根本還是勞動力與租售成本的高企帶來的痛點所致。

達芙妮門店租金和銷售費用逐年高漲，從2012年開始，銷售費用幾乎占到銷售收入的一半；人工成本近年更是不斷走高，從曆年公開的財報看出，2009年員工人數2.1萬時，工資福利6.7億港元，到2015年員工減少到1.8萬人，工資福利卻達到13.3億港元，人工成本接近翻番。

另外，又業內人士指出，其門店的導購和服務能力跟不上，用戶體驗不佳；同時，快時尚品牌的供應鏈效率的高低也決定著品牌的生命。而達芙妮供應鏈效率不高，同質化嚴重，沒有特別令消費者記住的單品，曾經有顧客表示達芙妮的鞋子越來越土，與其他品牌相比沒有獨特性，很容易讓人忘記，而且舒適度也有所下降。

能否再現女神光芒？

2017年百麗的退市給了同類鞋企更多的思考。新興消費理念和群體的出現，以及零售環境的疲軟，女鞋行業整體面臨著發展不景氣的問題。

達芙妮也曾進行過與低迷業績抗衡的努力。2016年，達芙妮參與制作了電視娛樂節目《蜜蜂少女隊》，希望借此優化、加強及多元化達芙妮的市場推廣活動，推廣品牌形象。不過從結果看來，多渠道的發展並未拯救達芙妮于水火，反而造成不小的虧損。

新的管理者上線後和美國的時尚品牌OPENING CEREMONY進行跨界合作，希望提升産品的時尚感和潮流感，但是，貌似年輕人並不買賬。其實歸根結底人群才是新零售的核心。根據消費人群提高産品的品質、獨特性、創造性、供應鏈效率才是企業該考慮的轉型因素。

從上市到現今十幾年的風雨曆程，從“鞋王”女神再到而今業績虧損、頻繁裁員的關店王，從市值最高195億跌到8.9億，披著月桂女神面紗、意寓業績長青的達芙妮真的會光芒不再了嗎？

作者：熊玉嬌

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