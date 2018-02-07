稅務學會提議有條件豁免首置率 助置業並抑制炒風

香港稅務學會預計，2017/18年度政府財政盈餘將超預期，不會少於1600億元，而財政儲備亦會達1.1萬億元左右。學會理事及前會長王銳強稱，雖然目前政府連年有「派糖」措施，但「派糖」只是一次性措施，若不在長期措施上下功夫難免會有達不到公眾期望的時候，因此政府可推出持續性的公共政策落實減稅。他認為政府的財政盈餘應放在真正有需要的地方，包括教育、醫療、社會保障以及經濟發展在內的四個範疇皆可投放資源。

稅務學會提出豁免首次置業印花稅的建議，但限定購置的住宅物業市值不高於600萬港幣，且買家須為年滿18歲的香港永久居民。此外，買家須連續三年居於該住宅。學會副會長吳錦華稱，該建議是為有意於本港「上車」的市民群體降低置業難度；而限定三年內禁售該物業則是為避免炒樓情況出現，但時限拉太長又會影響二手樓供求問題，因此三年屬合理時間範圍。而就租樓免稅建議方面，他則認為或會導致業主變相加租因而未納入建議書，相對來說首置免印花稅更易推行且不易產生反效果。

王銳強認為，稅基狹窄是香港現行稅制的長遠問題，經濟波動為政府財政收入帶來不穩定性，且隨著人口老化，市民對房屋、教育、醫療以及社會福利的需求增長，問題將更加明顯。因此，政府應研究於適當時機在香港引入新種類的間接稅或征費，從而使公共財政稅收結構得以優化。他又指，包括商品及服務稅可先行，環保稅以及金融交易稅等稅種均可予以全面考慮。他強調，目前的意圖並非要增加稅收，而是要穩定政府稅務收入。

文：鄒舒惠

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