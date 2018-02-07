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◆台灣集中市場自營商持股比率前30名

台北‧02月07日 交易日  
  
代碼   股票名稱              張數  發行張數  持股率%  
0057   富邦摩台             23937      5027   476.17  
0059   富邦金融             15074      4973   303.12  
0058   富邦發達              7408      4196   176.55  
0051   元大中型100          11045      9500   116.26  
0055   元大MSCI金融         33594     37154    90.42  
00704L 台新MSCI台灣正2       4255      4878    87.23  
00707R 元大S&P日圓反1        4117      5355    76.88  
0054   元大台商50            9290     12124    76.62  
00657  國泰日經225           4566      5964    76.56  
00702  國泰標普低波高息      8663     13188    65.69  
00714  群益道瓊美國地產      3575      5567    64.22  
0052   富邦科技              3764      6000    62.73  
00691R 兆豐藍籌30反1         2863      4606    62.16  
0053   元大電子              3868      6988    55.35  
00635U 元大S&P黃金          25122     46514    54.01  
00705R 台新MSCI台灣反1       3756      7315    51.35  
00698L 元大美債7-10正2       2756      5649    48.79  
0061   元大寶滬深          188277    414616    45.41  
00692  富邦公司治理         49054    114280    42.92  
00699R 元大美債7-10反1       2391      5714    41.84  
00652  富邦印度              3777     10535    35.85  
00633L 富邦上証正2         180506    504958    35.75  
006206 元大上證50           65954    194278    33.95  
00688L 國泰20年美債正2       1365      4115    33.17  
00667  元大韓國              1613      4929    32.72  
008201 BP上證50               880      2749    32.01  
006207 FH滬深               47537    158892    29.92  
00689R 國泰20年美債反1       1583      5389    29.37  
00703  台新MSCI中國          6589     23550    27.98  
00637L 元大滬深300正2      427053   1598606    26.71
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