◆台灣集中市場自營商持股比率前30名

台北‧02月07日 交易日 代碼 股票名稱 張數 發行張數 持股率% 0057 富邦摩台 23937 5027 476.17 0059 富邦金融 15074 4973 303.12 0058 富邦發達 7408 4196 176.55 0051 元大中型100 11045 9500 116.26 0055 元大MSCI金融 33594 37154 90.42 00704L 台新MSCI台灣正2 4255 4878 87.23 00707R 元大S&P日圓反1 4117 5355 76.88 0054 元大台商50 9290 12124 76.62 00657 國泰日經225 4566 5964 76.56 00702 國泰標普低波高息 8663 13188 65.69 00714 群益道瓊美國地產 3575 5567 64.22 0052 富邦科技 3764 6000 62.73 00691R 兆豐藍籌30反1 2863 4606 62.16 0053 元大電子 3868 6988 55.35 00635U 元大S&P黃金 25122 46514 54.01 00705R 台新MSCI台灣反1 3756 7315 51.35 00698L 元大美債7-10正2 2756 5649 48.79 0061 元大寶滬深 188277 414616 45.41 00692 富邦公司治理 49054 114280 42.92 00699R 元大美債7-10反1 2391 5714 41.84 00652 富邦印度 3777 10535 35.85 00633L 富邦上証正2 180506 504958 35.75 006206 元大上證50 65954 194278 33.95 00688L 國泰20年美債正2 1365 4115 33.17 00667 元大韓國 1613 4929 32.72 008201 BP上證50 880 2749 32.01 006207 FH滬深 47537 158892 29.92 00689R 國泰20年美債反1 1583 5389 29.37 00703 台新MSCI中國 6589 23550 27.98 00637L 元大滬深300正2 427053 1598606 26.71