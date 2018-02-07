5G商用近在咫尺 中興通訊5G端到端三大領先重拳出擊

5G 商用前夕，為流動互聯網提供電訊、企業和消費者技術解決方案的主要國際供應商中興通訊股份有限公司 (0763.HK / 000063.SZ) 確立並堅持 5G 先鋒策略。



該公司聚焦 5G 端到端解決方案，在標準制定、產品研發和商用驗證等方面全力投入，以實現「5G 技術、商用、規模效益」三大領先。







5G 技術領先 持續創新樹立標竿



中興通訊每年投入 30 億元，已組成 4500 余名技術專家的團隊，聚焦 5G 核心技術，發力 5G 時代。







中興通訊率先提出 Massive MIMO 將成為 5G 時代頻譜效率、容量和覆蓋大幅提升的關鍵技術，並最早將其運用於 4G 網絡，使 5G 技術在商用網絡規模應用時間上大幅提前，帶來了最高達 8 倍的頻譜效率提升。







此舉不僅使營辦商和用戶受益，同時加速了 Massive MIMO 產業化進程和持續創新，更為 5G 標準貢獻了諸多包含實測數據的技術提案。







面向 5G 網絡海量接入的需求，業內提出了非正交多址接入技術 (NOMA)，中興通訊提出了 MUSA 候選方案，可以使系統在相同時頻資源下支持 3-6 倍的用戶接入數，做到真正免調度，極大降低了終端功耗。







MUSA 技術在中國 5G 第二階段測試中，實現 9000 萬連接數 / MHz / 小時，遠超 ITU 定義的指標。







因 MUSA 技術的獨創性及領先性，中興通訊作為第一起草人，在 3GPP RAN1 牽頭並通過了 NOMA 研究立項，引領業界標準推進。







同時，中興通訊具備強大的芯片設計和開發能力，並基於自研高性能向量處理基帶芯片推出了業界集成度最高的 NG BBU；基於高集成的數碼中頻芯片，推出業界最輕最小的 5G AAU。







中興通訊 5G 基站在中國 5G 測試第一、二階段成績突出，不僅完成了基本要求，更率先完成了 26GHz 高頻的外場測試，空口性能表現優異。如今，中興通訊已經攜 5G 全系列產品，啟動中國 5G 第三階段測試工作，並率先完成了設備入場及端到端業務調試。







5G 商用領先 全球布局突破高端市場



基於中興通訊多項 5G 創新，大批全球領先的營辦商選擇與中興通訊合作。







2017 年，中興通訊的 5G 全球合作版圖已經擴展到全球 20 餘家頂級營辦商，包括與中國移動開通國內首個 5G 預商用基站、與日本軟銀開通首個 5G 外場測試，為歐洲建設首張 5G 預商用網絡。







有意在第一批商用 5G 的營辦商紛紛聯合中興通訊進行 5G 策略合作及測試，Telefonica 聯合中興通訊完成了 5G 網絡架構和承載測試，雙方將進一步對 5G 端到端方案進行驗證；Orange 計畫聯合中興通訊於 2018 年在歐洲進行多站點 5G 獨立組網架構測試；中國移動聯合中興通訊在廣州建設了最接近 5G 真實環境的實驗網絡，對 5G 連續組網進行驗證，同時計畫在 2018 年將實驗網絡規模進一步擴大，覆蓋廣州絕大多數地區；中國電信在雄安、蘇州首批開展 5G 預商用測試，選擇中興通訊共同探索垂直行業的創新應用；中國聯通聯合中興通訊建設的首個 5G NR 新空口外場測試站點也完成了業務驗證，實現了單 UE 2Gbps 的峰值速率。







2017 年 11 月，中興通訊聯合高通、中國移動共同完成了全球首個基於 3GPP R15 標準的端到端系統測試，5G 網絡的「超帶寬、零等待」能力被充分釋放。







目前，中興通訊已經推出面向 5G 商用的系列化產品，包括覆蓋高低頻段 5G 系列化接入設備、多樣化 5G 承載方案、靈活高效的 5G 核心網等，為有志於在 2019 年規模商用部署 5G 的營辦商做好了充分準備。







5G 規模效益領先 打造最具競爭力商用網絡



截至目前，各國政府和營辦商均已規畫在 2020 年規模商用 5G。中國政府已規畫在 2020 年建成全球規模最大的 5G 商用網絡。得益於 5G 在中國市場大規模部署帶來的經濟效益，中興通訊 5G 系統產品將加快成熟並大幅提升規模優勢，為全球營辦商提供最具競爭力的 5G 商用網絡，形成規模效益領先。







進入 5G 時代，從 5G 新增頻譜看，TDD 將發揮更重要作用。中興通訊在 TDD 技術上積累深厚，擁有全系列、多場景、靈活部署的 5G 解決方案，豐富的規模產品開發、網絡營運經驗，連續多年佔據全球 TDD 新增發貨量三分之一。中興通訊將最大程度發揮 4G 時代的優勢，為 5G 成熟商用和成本控制奠定領先基礎。







中國市場的最大 5G 商用網絡將帶來規模效益優勢，為營辦商帶來經驗及成本上的紅利。







目前，中興通訊 5G 系列化解決方案靈活支持不同場景，提供最佳性價比的網絡部署。其領先性獲得知名顧問機構 Ovum 的高度讚譽，根據 Ovum 最新發布的報告，在 Massive MIMO 技術、5G 系列化基站、5G 承載、回傳 / 前傳、5G 核心網和終端等 5G 六大產品系列中，中興通訊是全球僅有的能提供完整 5G 端到端解決方案的兩個廠商之一，對整個 5G 網絡的需求有著更全面更立體的理解。







中興通訊將依託「5G 技術、商用、規模效益三大領先」，以技術創新為核心，在 5G 時代持續占據先發優勢，助推 5G 在全球範圍內的商用。



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