花旗銀行公佈2017年第四季度市民置業意向調查結果

香港市民預期樓價持續上升 置業意欲仍保持高位

香港，中國 - Media OutReach - 2018 年 2 月 7 日 - 花旗銀行今天公佈最新市民置業意向調查結果。是項調查為花旗銀行委託香港大學社會科學研究中心，以隨機抽樣電話訪問形式，於 2017 年 12 月訪問超過 500 名香港市民。

認為樓價 在 未來 12 個月上升的受訪者比例回升

調查結果顯示，2017 年第四季認為樓價會在未來 12 個月上升的受訪者比例，自 2017 年第二季起連續兩季下跌後回升至 2017 年年初水平，63% 受訪者認為樓價將保持上升趨勢。而認為樓價會在未來 12 個月下跌的受訪者比例，則輕微下降至 10%。

你對樓價於未來 12 個月的走勢有何看法？ 受訪者比例 2016 年 第三季 2016 年 第四季 2017 年 第一季 2017 年 第二季 2017 年 第三季 2017 年 第四季 上升 44% 43% 62% 57% 55% 63% 平穩 35% 38% 29% 30% 34% 27% 下跌 21% 19% 9% 13% 11% 10%

基數﹕全部受訪者

七成半受訪者認為現時 非 置業好時機

隨著預期樓價會上升的市民人數增加，認為現時非置業好時機的受訪者比例亦回升至 75%；反觀僅有 3% 受訪者認為現時是置業的好時機。

如沒有物業，考慮到現時的物價及你家庭經濟狀況，你認為現在是否置業好時機？ 受訪者比例 2016 年 第三季 2016 年 第四季 2017 年 第一季 2017 年 第二季 2017 年 第三季 2017 年 第四季 好 / 極好的 置業時機 5% 2% 3% 1% 5% 3% 一般 31% 31% 20% 20% 27% 22% 差 / 極差的 置業時機 64% 67% 77% 79% 68% 75%

基數﹕全部受訪者

香港市民置業意欲仍保持高位

最新調查結果顯示，即使有接近三分之二的受訪者觀望香港樓價在未來 12 個月仍有上升空間，依然有兩成受訪者表示有興趣置業，顯示香港市民對置業仍保持一定興趣。

你對現時置業的興趣有多大？ 受訪者比例 2016 年 第三季 2016 年 第四季 2017 年 第一季 2017 年 第二季 2017 年 第三季 2017 年 第四季 非常感興趣 / 頗感興趣 17% 18% 23% 14% 21% 20% 一般 28% 32% 29% 31% 30% 30% 非常不感興趣 / 頗不感興趣 54% 50% 48% 55% 49% 50% 基數﹕全部受訪者



自 2010 年開始，花旗銀行委託香港大學社會科學研究中心進行季度置業意向調查，以評估香港市民現時的置業情況、了解其置業的意向及對未來樓價走勢的意見。調查於每季度尾以隨機抽樣電話訪問形式進行，每季平均訪問超過 500 人。



資料來源﹕花旗銀行 2017 年第四季度市民置業意向調查

此新聞稿由創思顧問集團代表花旗銀行發佈。