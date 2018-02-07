花旗銀行公佈2017年第四季度市民置業意向調查結果

香港市民預期樓價持續上升 置業意欲仍保持高位
香港，中國 - Media OutReach - 2018 年 2 月 7 日 - 花旗銀行今天公佈最新市民置業意向調查結果。是項調查為花旗銀行委託香港大學社會科學研究中心，以隨機抽樣電話訪問形式，於 2017 年 12 月訪問超過 500 名香港市民。
認為樓價 在 未來 12 個月上升的受訪者比例回升
調查結果顯示，2017 年第四季認為樓價會在未來 12 個月上升的受訪者比例，自 2017 年第二季起連續兩季下跌後回升至 2017 年年初水平，63% 受訪者認為樓價將保持上升趨勢。而認為樓價會在未來 12 個月下跌的受訪者比例，則輕微下降至 10%。
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你對樓價於未來 12 個月的走勢有何看法？
|受訪者比例
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| 2016 年
第三季
| 2016 年
第四季
| 2017 年
第一季
| 2017 年
第二季
| 2017 年
第三季
| 2017 年
第四季
|上升
|44%
|43%
|62%
|57%
|55%
|63%
|平穩
|35%
|38%
|29%
|30%
|34%
|27%
|下跌
|21%
|19%
|9%
|13%
|11%
|10%
基數﹕全部受訪者
七成半受訪者認為現時 非 置業好時機
隨著預期樓價會上升的市民人數增加，認為現時非置業好時機的受訪者比例亦回升至 75%；反觀僅有 3% 受訪者認為現時是置業的好時機。
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基數﹕全部受訪者
香港市民置業意欲仍保持高位
最新調查結果顯示，即使有接近三分之二的受訪者觀望香港樓價在未來 12 個月仍有上升空間，依然有兩成受訪者表示有興趣置業，顯示香港市民對置業仍保持一定興趣。
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|基數﹕全部受訪者
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|自 2010 年開始，花旗銀行委託香港大學社會科學研究中心進行季度置業意向調查，以評估香港市民現時的置業情況、了解其置業的意向及對未來樓價走勢的意見。調查於每季度尾以隨機抽樣電話訪問形式進行，每季平均訪問超過 500 人。
資料來源﹕花旗銀行 2017 年第四季度市民置業意向調查
此新聞稿由創思顧問集團代表花旗銀行發佈。