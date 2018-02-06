◆台灣集中市場前10大進出券商當日淨買賣超前30名個股

台北‧02月06日 交易日 ◆當日淨買超 ◆當日淨賣超 代碼 股票名稱 當日淨買超 累計15日 代碼 股票名稱 當日淨賣超 累計15日 (張) (張) (張) (張) 1314 中石化 12261 23292 00632R 元大台灣50反1 -163282 0 2303 聯電 9655 -9784 00677U 富邦VIX -37822 0 2337 旺宏 9082 6893 00637L 元大滬深300正2 -15763 0 0056 元大高股息 8549 -34143 2330 台積電 -13271 -19782 00655L 國泰中國A50正2 4949 0 2884 玉山金 -11803 -16935 00631L 元大台灣50正2 4758 0 2317 鴻海 -8043 -26829 2603 長榮 4240 17058 00664R 國泰臺灣加權反1 -7289 0 2448 晶電 4080 -3123 00648R 元大S&P500反1 -7053 0 2027 大成鋼 3136 5707 3481 群創 -7052 62006 3037 欣興 3062 8985 2890 永豐金 -6617 -4583 6116 彩晶 2790 6084 00633L 富邦上証正2 -6211 0 1312 國喬 2425 4637 00636 國泰中國A50 -5567 -8618 1605 華新 2225 -747 0061 元大寶滬深 -4880 -22622 2104 中橡 2056 2953 00672L 元大S&P原油正2 -4858 0 3380 明泰 1937 984 2887 台新金 -4817 4351 2377 微星 1704 4606 2892 第一金 -4689 7489 00665L 富邦H股正2 1615 0 2002 中鋼 -4449 -1154 1444 力麗 1561 -1122 006206 元大上證50 -4412 0 2376 技嘉 1527 3585 0050 元大台灣50 -4327 -144 2353 宏碁 1425 10077 00676R 富邦臺灣加權反1 -4182 0 2882 國泰金 1323 3311 5880 合庫金 -2910 302 2515 中工 1302 1882 00669R 國泰美國道瓊反1 -2877 0 2618 長榮航 1194 -1738 2886 兆豐金 -2729 14157 00640L 富邦日本正2 1178 0 006205 富邦上証 -2697 0 00673R 元大S&P原油反1 1165 0 2881 富邦金 -2175 -1307 2610 華航 1146 5066 00642U 元大S&P石油 -2018 0 1305 華夏 1103 1712 2823 中壽 -1964 253 2888 新光金 1057 22889 00641R 富邦日本反1 -1945 0 00692 富邦公司治理 989 223 2367 燿華 -1791 -1642 3035 智原 984 419 2382 廣達 -1782 173 備註： 當日淨買賣超前30名計算方法，乃依個股買賣超前10大券商買超差額減賣超差額篩選出 淨買超、淨賣超前30名個股