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◆台灣集中市場前10大進出券商當日淨買賣超前30名個股

台北‧02月06日 交易日  
  
◆當日淨買超                                     ◆當日淨賣超  
代碼   股票名稱          當日淨買超  累計15日    代碼   股票名稱          當日淨賣超  累計15日  
                           (張)       (張)                                  (張)       (張)     
1314   中石化                 12261     23292    00632R 元大台灣50反1        -163282         0  
2303   聯電                    9655     -9784    00677U 富邦VIX               -37822         0  
2337   旺宏                    9082      6893    00637L 元大滬深300正2        -15763         0  
0056   元大高股息              8549    -34143    2330   台積電                -13271    -19782  
00655L 國泰中國A50正2          4949         0    2884   玉山金                -11803    -16935  
00631L 元大台灣50正2           4758         0    2317   鴻海                   -8043    -26829  
2603   長榮                    4240     17058    00664R 國泰臺灣加權反1        -7289         0  
2448   晶電                    4080     -3123    00648R 元大S&P500反1          -7053         0  
2027   大成鋼                  3136      5707    3481   群創                   -7052     62006  
3037   欣興                    3062      8985    2890   永豐金                 -6617     -4583  
6116   彩晶                    2790      6084    00633L 富邦上証正2            -6211         0  
1312   國喬                    2425      4637    00636  國泰中國A50            -5567     -8618  
1605   華新                    2225      -747    0061   元大寶滬深             -4880    -22622  
2104   中橡                    2056      2953    00672L 元大S&P原油正2         -4858         0  
3380   明泰                    1937       984    2887   台新金                 -4817      4351  
2377   微星                    1704      4606    2892   第一金                 -4689      7489  
00665L 富邦H股正2              1615         0    2002   中鋼                   -4449     -1154  
1444   力麗                    1561     -1122    006206 元大上證50             -4412         0  
2376   技嘉                    1527      3585    0050   元大台灣50             -4327      -144  
2353   宏碁                    1425     10077    00676R 富邦臺灣加權反1        -4182         0  
2882   國泰金                  1323      3311    5880   合庫金                 -2910       302  
2515   中工                    1302      1882    00669R 國泰美國道瓊反1        -2877         0  
2618   長榮航                  1194     -1738    2886   兆豐金                 -2729     14157  
00640L 富邦日本正2             1178         0    006205 富邦上証               -2697         0  
00673R 元大S&P原油反1          1165         0    2881   富邦金                 -2175     -1307  
2610   華航                    1146      5066    00642U 元大S&P石油            -2018         0  
1305   華夏                    1103      1712    2823   中壽                   -1964       253  
2888   新光金                  1057     22889    00641R 富邦日本反1            -1945         0  
00692  富邦公司治理             989       223    2367   燿華                   -1791     -1642  
3035   智原                     984       419    2382   廣達                   -1782       173  
  
備註：  
當日淨買賣超前30名計算方法，乃依個股買賣超前10大券商買超差額減賣超差額篩選出  
淨買超、淨賣超前30名個股
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