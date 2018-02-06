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◆台灣集中市場投信近3日買賣超前30名

台北‧02月06日 交易日  
  
◆買超  
代碼   股票名稱  買超張數
2031   新光鋼        3447
3037   欣興          3036
6449   鈺邦          1479
4739   康普          1271
00632R 元大台灣50反1 1100
3533   嘉澤           799
1305   華夏           779
4904   遠傳           750
6176   瑞儀           704
2412   中華電         692
2455   全新           632
1301   台塑           604
2542   興富發         527
2474   可成           478
2325   矽品           475
2489   瑞軒           471
3045   台灣大         471
2231   為升           433
6456   GIS-KY         326
4560   強信-KY        283
2356   英業達         282
2520   冠德           256
3661   世芯-KY        241
3044   健鼎           239
3059   華晶科         239
2884   玉山金         207
1723   中碳           167
2454   聯發科         159
2385   群光           146
2383   台光電         138

◆賣超
代碼   股票名稱  賣超張數
2603   長榮         -4018
3673   TPK-KY       -3945
2014   中鴻         -3450
1802   台玻         -3348
2311   日月光       -2307
2408   南亞科       -2226
2367   燿華         -2157
0050   元大台灣50   -1915
3231   緯創         -1757
2888   新光金       -1650
2448   晶電         -1575
2369   菱生         -1496
2610   華航         -1400
8039   台虹         -1388
1312   國喬         -1328
2481   強茂         -1272
3035   智原         -1135
1101   台泥         -1065
2027   大成鋼        -993
1455   集盛          -970
5243   乙盛-KY       -759
4977   眾達-KY       -739
3702   大聯大        -731
2409   友達          -700
4746   台耀          -689
3026   禾伸堂        -629
3645   達邁          -618
6271   同欣電        -618
2313   華通          -611
6525   捷敏-KY       -592
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