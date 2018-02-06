◆台灣集中市場投信近3日買賣超前30名

台北‧02月06日 交易日 ◆買超 代碼 股票名稱 買超張數 2031 新光鋼 3447 3037 欣興 3036 6449 鈺邦 1479 4739 康普 1271 00632R 元大台灣50反1 1100 3533 嘉澤 799 1305 華夏 779 4904 遠傳 750 6176 瑞儀 704 2412 中華電 692 2455 全新 632 1301 台塑 604 2542 興富發 527 2474 可成 478 2325 矽品 475 2489 瑞軒 471 3045 台灣大 471 2231 為升 433 6456 GIS-KY 326 4560 強信-KY 283 2356 英業達 282 2520 冠德 256 3661 世芯-KY 241 3044 健鼎 239 3059 華晶科 239 2884 玉山金 207 1723 中碳 167 2454 聯發科 159 2385 群光 146 2383 台光電 138 ◆賣超 代碼 股票名稱 賣超張數 2603 長榮 -4018 3673 TPK-KY -3945 2014 中鴻 -3450 1802 台玻 -3348 2311 日月光 -2307 2408 南亞科 -2226 2367 燿華 -2157 0050 元大台灣50 -1915 3231 緯創 -1757 2888 新光金 -1650 2448 晶電 -1575 2369 菱生 -1496 2610 華航 -1400 8039 台虹 -1388 1312 國喬 -1328 2481 強茂 -1272 3035 智原 -1135 1101 台泥 -1065 2027 大成鋼 -993 1455 集盛 -970 5243 乙盛-KY -759 4977 眾達-KY -739 3702 大聯大 -731 2409 友達 -700 4746 台耀 -689 3026 禾伸堂 -629 3645 達邁 -618 6271 同欣電 -618 2313 華通 -611 6525 捷敏-KY -592
◆台灣集中市場投信近3日買賣超前30名鉅亨台北資料中心
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