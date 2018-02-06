〈房產〉中信里昂：今年房地產如狂野的狗 難以駕馭

狗年樓市前景如何，是不少港人關心的話題。中信里昂證券昨 (5) 日發佈「風水指數」時聲稱，「今年是狗年，房地產行業就像狂野的狗，難以駕馭，也難以穩定下來。」如果考慮要在香港置業，報告認為「今年正中，即旺角，尖沙咀一帶最宜居，至於正北及正西則需要迴避。」

香港《文匯報》報導，中信里昂證券的報告，將房地產比喻成「狂野的狗」，稱「牠們可能撒腿跑開，看到毫無戒心的潛在買家，就去舔人家的臉。」雖然報告沒有正面提及是否應該進場買樓，但卻語帶玄機地表示「願你所見所聞皆好運，不知不覺間，你就像擁有一棟摩天大樓，或者至少按揭一套房。」

報告還向讀者介紹「幾條忠誠的看門狗」：正中和西北都得到評級最高的大丹犬，蝸居在橋洞，耷拉着臉的餓狗位於正西和正北。至於其他方位，則需要給房地產經紀人打電話，告知需要的物業類型和大致預算。「雖然我們反對帶入貌似理性的東西，但你最好還是與財務顧問好好溝通一下 -- 建議找個上班不戴鹿角的顧問。」

中信里昂證券分析師陳舒婷進一步解釋，今年正中，即旺角，尖沙咀一帶最宜居，因有九紫右弼星坐鎮，又認為如要進一步收穫其正能量，可以買一部好空調，加強氣流。此外，西北方，即元朗一帶亦是上佳選擇，對準備求婚的人士就更好，因為一白貪狼星給西北帶來愛。

至於正北及正西則需要迴避。如不能這樣做，她建議住宅位於正西，即屯門一帶的市民，需增添尖銳晶體以抵煞氣，防範身體傷痛；而住宅位於正北，即上水、粉嶺一帶的市民 ，則需置辦銅器或金器抵擋煞氣。

此外，報告對生肖屬狗的讀者也有不少建議，稱「今年要盯緊所有賬簿 -- 進出的點滴財富都須仔細打點安排。」

事業方面，今年上面有人對狗狗扔骨頭，所以大可放棄讓狗挪窩的念頭。「如果你是自己的企業，就守好優質客戶，不要中途借故退出。聽從這些忠告，記着，任憑狗狂吠，商隊將繼續前進。」