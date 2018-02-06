熟女月經狀況多，是更年期提早報到？

出處：康健雜誌 231 期

作者／張靜慧

圖片／陳德信

出血量多到白天也要用夜安型衛生棉、週期亂七八糟……，哪些月經異常需提高警覺？

40 出頭的吳小姐月經週期多年來一直是 30 天，相當準時，最近卻開始縮短到 25～28 天，月經來的時間也從 7 天拖長到 10 天，結束後沒多久，下一次月經又來了，不但生活不方便，也讓她有些貧血，更擔心這是不是更年期提早報到，還是婦科疾病的徵兆？

奇美醫院婦產部主治醫師蔡幸君說，不少 40 歲後的女性因月經變化求助婦產科，常見狀況包括：

月經量改變

●量變少或經期變短：一般月經來的時間大約持續 5～7 天。蔡幸君說，如果經血量少於 5 天，常見的原因可能跟子宮沾黏（常發生在多次子宮搔刮術後）、藥物使用（如避孕藥）、節食有關。

此外，腦下垂體腫瘤及甲狀腺的問題常造成卵巢不排卵，也會使月經量變少。

●量變多或經期變長：她提醒，如果經期多於 7 天或量特別多，甚至出現頭暈、無力、臉色發白的症狀，常見病因為子宮肌瘤、子宮肌腺症、子宮體瘜肉、子宮內膜增生、子宮內膜癌，建議就醫檢查。

週期改變

●週期變得略短：蔡幸君說，月經週期從 25～35 天都算正常。如果年過 40，週期略為縮短 1、2 天，但量沒有太大變化，不用太擔心。

●週期過短，小於 21 天：台北慈濟醫院婦產部主治醫師許耀仁說，月經週期過短可能與內分泌的問題有關，壓力大、腦下垂體長腫瘤、甲狀腺病變，都可能影響內分泌，不能忽視。

●週期變長：45 歲後，接近更年期，卵巢功能慢慢衰退，不再固定排卵，因此月經週期變長，40～50 天來一次，甚至 3、4 個月一次都有可能。「這樣的過渡期平均大約 1～3 年。老化是一個過程，通常不會突然發生。月經滿 1 年沒來，就算停經，」蔡幸君說。

●週期亂：許耀仁說，40 歲後的女性若月經週期亂，月經量多、貧血、肥胖、糖尿病、高血壓、未生育，需當心子宮內膜癌的可能性。

此外，有些女性月經週期不固定，超過 6 週、8 週沒來；之後又大量來，長達 2、3 週，如果檢查後發現器官沒有病變，那麼可能是「無排卵性功能失調性子宮出血」，是因神經內分泌系統失常，造成雌激素持續分泌，引起異常出血。

月經不來

許耀仁說，如果還沒有到更年期而月經沒來，需先排除懷孕的可能。

蔡幸君說，如果沒有懷孕，40 歲之前月經不來，最怕是「早發性卵巢功能衰竭」。原因可能是染色體異常、做過放療或化療、卵巢動過手術或自體免疫疾病，抽菸也可能加速提早停經。「但也有不少病人找不到原因。」

這種情形等同更年期提早，建議補充荷爾蒙，維持生理機能。也需要維持運動、曬太陽、補充鈣及維生素 D，保住骨本。

經期之間出血

如果兩次經期中出血，量少、很快結束，可能是排卵期的出血，不需擔心，也不一定每個月都發生。

但如果是非月經期、非排卵期的出血，也不是性行為後的出血，就要注意。懷孕、子宮外孕、流產、子宮頸或子宮內膜長瘜肉、子宮頸糜爛、子宮頸癌，或者卵巢、子宮腫瘤、子宮內膜增生等原因都可能造成異常出血。

「子宮頸或子宮內膜瘜肉通常是良性的，但如果引起出血，可以考慮拿掉，」許耀仁補充。

停經後如果陰道出血，更需提高警覺。

來源：《康健雜誌》2018 年 2 月

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