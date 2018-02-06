潘若迪：來吧！跟著音樂動就對了

出處：康健雜誌 231 期

作者／梁嫣純

圖片／陳德信

「擱幾拜、擱幾拜（再一次、再一次）！讓它走、讓它走（Let it go. Let it go.）！一起動起來！」亞洲有氧舞蹈天王潘若迪的魅力無法擋，舞蹈課場場爆滿，學員不辭千里從台中、台南、高雄，甚至遠從香港、新加坡、馬來西亞趕來。

潘若迪把有氧舞蹈變得簡單、時尚而且好玩，不管男女老少、高手或新手都能在他的課堂上盡情流汗、開懷大笑。從小喜歡音樂，還曾是「中廣流行之星」歌唱比賽第一名的他，會親自剪輯課堂上要播的舞曲，並穿插順口溜、冷笑話，1 小時課程下來，有汗水、有歡笑，還有人邊哭邊跳，因為跳舞釋放了負面的情緒。

跳舞證明我做得到，而且做得很好

今年 55 歲的潘若迪出身軍人家庭，在眷村長大，原本也是職業軍人的他，因為參加了張小燕主持的全國舞蹈大賽獲得第一名，退伍後即開始表演和編舞的工作，至今已滿 30 年。但是他的將軍爸爸非常反對，認為唱歌跳舞沒出息。潘若迪只好隱姓埋名，用「彼得潘」、「Jack」、「City Dancer」等藝名繼續追夢。

沒有經過舞蹈科班訓練的他知道，想在眾多職業舞者中脫穎而出，必須比別人更加努力。他經常錄下能歌善舞的國際巨星表演影片（例如珍娜．傑克森），反覆觀看模仿、自修學習，他數數自己總共用壞了 24 台錄影機。

從不間斷地練習，不僅讓潘若迪在台灣贏得許多歌唱及舞蹈比賽的第一名，更曾獲「亞洲有氧舞蹈老師第一名」的榮耀。潘爸爸嘴上說：「就算你是全世界第一名，也是要叫我爸爸。」私底下，潘爸爸早已以兒子為榮，開心地跟眷村鄰居分享好消息。

10 年前在潘爸爸 80 大壽的宴會上，潘若迪經演藝圈朋友的聳恿，主動去抱了爸爸並說：「我愛您。」當下，潘爸爸緊緊地回抱潘若迪，他第一次感受到爸爸的愛原來是這樣的深。

5 年前，潘若迪當爸爸了，他不像自己的父親那樣矜持，他要讓女兒感受到滿滿的父愛。從生產前陪老婆參加媽媽教室，女兒出生後的洗澡、清舌苔、哄睡、送女兒上學…… 潘若迪都親力親為。

來源：《康健雜誌》2018 年 2 月

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