潘若迪：來吧！跟著音樂動就對了

出處:康健雜誌 231 期

作者/梁嫣純

圖片/陳德信

「擱幾拜、擱幾拜(再一次、再一次)!讓它走、讓它走(Let it go. Let it go.)!一起動起來!」亞洲有氧舞蹈天王潘若迪的魅力無法擋,舞蹈課場場爆滿,學員不辭千里從台中、台南、高雄,甚至遠從香港、新加坡、馬來西亞趕來。

潘若迪把有氧舞蹈變得簡單、時尚而且好玩,不管男女老少、高手或新手都能在他的課堂上盡情流汗、開懷大笑。從小喜歡音樂,還曾是「中廣流行之星」歌唱比賽第一名的他,會親自剪輯課堂上要播的舞曲,並穿插順口溜、冷笑話,1 小時課程下來,有汗水、有歡笑,還有人邊哭邊跳,因為跳舞釋放了負面的情緒。

跳舞證明我做得到,而且做得很好

今年 55 歲的潘若迪出身軍人家庭,在眷村長大,原本也是職業軍人的他,因為參加了張小燕主持的全國舞蹈大賽獲得第一名,退伍後即開始表演和編舞的工作,至今已滿 30 年。但是他的將軍爸爸非常反對,認為唱歌跳舞沒出息。潘若迪只好隱姓埋名,用「彼得潘」、「Jack」、「City Dancer」等藝名繼續追夢。

沒有經過舞蹈科班訓練的他知道,想在眾多職業舞者中脫穎而出,必須比別人更加努力。他經常錄下能歌善舞的國際巨星表演影片(例如珍娜.傑克森),反覆觀看模仿、自修學習,他數數自己總共用壞了 24 台錄影機。

從不間斷地練習,不僅讓潘若迪在台灣贏得許多歌唱及舞蹈比賽的第一名,更曾獲「亞洲有氧舞蹈老師第一名」的榮耀。潘爸爸嘴上說:「就算你是全世界第一名,也是要叫我爸爸。」私底下,潘爸爸早已以兒子為榮,開心地跟眷村鄰居分享好消息。

10 年前在潘爸爸 80 大壽的宴會上,潘若迪經演藝圈朋友的聳恿,主動去抱了爸爸並說:「我愛您。」當下,潘爸爸緊緊地回抱潘若迪,他第一次感受到爸爸的愛原來是這樣的深。

5 年前,潘若迪當爸爸了,他不像自己的父親那樣矜持,他要讓女兒感受到滿滿的父愛。從生產前陪老婆參加媽媽教室,女兒出生後的洗澡、清舌苔、哄睡、送女兒上學…… 潘若迪都親力親為。

