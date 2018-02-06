楊定一：回頭往年輕走，反復身心調整結構

出處：康健雜誌 231 期

作者／編輯部

圖片／陳德信

楊定一在 2012 年於《真原醫》提出「慈悲是宇宙最大的療癒力量」，嶄新觀念震撼華人世界，修身也修心，活出真健康，6 年來暢銷 30 萬冊。

2016 年，他又提出《螺旋舞》，將宇宙萬物生命形成的螺旋原理，融合而為基礎螺旋拉伸動作，把老化的脊椎與關節一一鬆開。

2018 年開春，楊定一博士教大家更進一步，透過反復的運動和療效姿勢調整身體的結構，回復身體原本健康的樣態。這些動作比簡單更簡單，隨時地可進行，邀請大家一起回頭往年輕化走。

身體是最奧妙的奇蹟，我們的身體當中有幾十兆的細胞，這些細胞要全部像夥伴一樣地團結起來運作，這本身就是一項很大的奇蹟。

仔細想想，覺得很不可思議，身體裡有那麼多細胞，怎麼可能會運作得這麼好？例如神經系統居然可以控制指揮那麼多不同的部位、不同的細胞，事實上這本身就是一個沒辦法解釋的奇蹟。

我認為周邊的動、植物，包含自己，全部都是奇蹟，卻總是被我們忽略了。我們所看見的，都是限制在某一個範圍。就連談「療癒」，這兩個字也是在很窄的範圍。很多人忙於生存，逐漸忘記了自己的潛能其實大得不得了，只是因為世俗種種的限制認為不可能。

因為你認為不可能，當然就不可能；你認為沒有奇蹟，當然就沒有奇蹟；你認為這個世界很好，那你就通過因果的運作，認為當然是這個道理。

假如我們知道這個身體本身有各式各樣的機制讓我們可以自我療癒，並開始運用它，自然也就會發現效果。

人類的身體結構會老化、退化，加上本身有重量，因此會不斷地產生往下墜的力量。不過人體有「代償」的功能，也就是說，當某個壓力點異常，它會在別的部位再補償，把這個力量做個對稱。

回頭往年輕化走，就是「反復」

身體除了生理或生物及生化的層面，還有一個機械的層面，也就是我們的結構，如骨骼與肌肉；以及結構與結構之間的彼此牽動，如關節與包裹肌肉、骨骼、關節的各種結締組織，包括所謂的筋膜（fascia）。醫學一般比較注意生化和生理的功能層面，很少注意到結構。然而，一個人如果要健康，需要結構和功能兩方面的配合。

別忘了，身體跟心是全面緊密一體的，身體離不開心，心離不開身體。一個人的心跟身體一致，可以達到和諧、合一，如果身體哪裡不舒服，我們自然就會隨時都想著那個部位，而再稍微做一點調整。

每個人都會退化，所以每個人都要有一個反復的觀念、反復的工程，就可以啟動反復的療癒機制。反復的意思，就是回頭往年輕化走。

例如，本來我們的手一向都是往內擺放，但如果我們突然把手往外，就是一個反復的動作。假如肩膀有問題，就可以試著這樣反復往外，這個動作它已經踩了一個剎車，讓我們突然體會到，原來我過去習慣不斷往內駝背，難怪我的脊椎不舒服、會退化。

假如我突然把腿往外，稍微把骨盆搖動一下，好簡單的一些運動，就可以把那麼重要的結構不斷地再做調整，不斷地透過簡單的練習，把原本健康的自己找回來。表面看來有不同的練習，其實是在各種面向談同一件事。因為肉體本身跟心沒有分開過，所以才會有個東西叫「結構調整」。「結構調整」也可以說是「心調整」，一樣的意思。

來源：《康健雜誌》2018 年 2 月

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