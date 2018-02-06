你是「壓力掉髮族群」嗎？４招保養固髮絲

出處：康健雜誌 231 期

作者／謝懿安

圖片／陳德信

掉髮常被視為中年危機，但根據 2016 年尼爾森市調研究統計，全台有 39％民眾有掉髮問題，其中六成在 30 歲以前，高於鄰近的韓國及中國。

根據書田診所落髮門診 5 年統計，年輕族群增加二～三成，書田診所皮膚科主任醫師劉紹毅表示，壓力大、作息不規律是造成年輕族群掉髮增加的主因。

他提到，過去掉髮多為遺傳、荷爾蒙分泌所致，會從前額額角往後形成 M 形禿，透過服藥、擦藥能夠改善；但生理性掉髮則從頭頂開始大量落髮，為壓力、生活習慣所引起，必須透過紓壓、均衡營養才能解決。

從中醫的觀點來看，這類型掉髮與氣血虧虛、肝氣鬱滯有關。台中慈濟醫院中醫部針灸科主任傅元聰表示，頭部氣血循環不佳，連帶影響頭皮健康，必須疏通頭部經絡，調養氣血，疏肝解鬱，才能避免頭髮直直落。

「頭皮愈放鬆愈健康，」劉紹毅解釋，情緒緊張會造成交感神經異常，使頭皮緊繃，毛囊細胞增生不易；加上頭頂上方為帽狀腱膜，血液循環困難，養分不易送達，一旦頭皮緊繃，更是雪上加霜。

20～30 歲是頭皮保養的黃金期。兩位醫師分享 4 招保養頭皮法，改善隱藏的掉髮危機：

１／按摩穴位放鬆心情

傅元聰指出，壓力大導致肩頸僵硬，容易讓頭部血液循環變差，想要放鬆頭部壓力，除了額頭兩側的太陽穴外，可以多按壓後頸的風池穴、肩膀上方的肩井穴加強，改善長期頸背肌肉緊繃造成的的氣血不順。

另外，平時多用拇指按摩內關穴、太衝穴、三陰交穴，可以促進氣血循環、疏肝理氣，有助緩解焦躁情緒。

２／睡前做放鬆頭皮操

每晚睡前按摩頭皮，改善血液循環，有效紓緩頭皮壓力。劉紹毅建議方法如下

來源：《康健雜誌》2018 年 2 月

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