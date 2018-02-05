◆台灣店頭市場融資融券註記表

台北‧02月05日 交易日 停止融資 融資分配 停止融券 融券分配 股價波動 降低 股權 成交量 融券餘額>= 過 劇 融資成數 過度集中 過度異常 融資餘額60% ----------------------------------------------------------------------------------- 合世 和勤 富邦美債1-3 天宇 新昕纖 杏昌 英格爾 易威 永捷 富邦美債7-10 點晶 謚源 百略 南璋 樺晟 富邦美債20年 凱美 東林 強生 勝昱 宏森 元大美債7-10 九豪 欣厚-KY 其祥-KY 飛寶企業 晟楠 元大美債1-3 撼訊 友銓 德麥 精確 寶得利 元大投資級公司債 沛波 達威 世坤 宏易 華韡 元大中國債3-5 沛亨 松崗 冠好 唐鋒 太普高 合世 英格爾 三圓 萬國通 台蠟 易威 富驛-KY 雙喜 光明 榮群 南璋 力泰 聚紡 天宇 勝昱 理銘 興采 新零售 飛寶企業 雅茗-KY 泰茂 力新 精確 亞都 方土霖 恩得利 宏易 東凌-KY 至興 李洲 唐鋒 關中 萬在 凱柏實業 台蠟 隆中 長佳 遠昇 榮群 時報 瑞穎 及成 天宇 欣泰 唐鋒 鑫龍騰 新零售 永純 和進 力新 富喬 耀勝 恩得利 致振 倚強 李洲 韋僑 鑫創 凱柏實業 威潤 廣寰科 遠昇 唐榮 點晶 及成 晉椿 建舜電 鑫龍騰 世豐 泰谷 和進 久陽 典範 耀勝 尼克森 長天 倚強 凌網 益通 鑫創 恩得利 振維 廣寰科 李洲 鴻翊 點晶 凱柏實業 迎輝 建舜電 港建 欣厚-KY 泰谷 耀勝 兆遠 典範 至寶電 系統電 長天 廣寰科 世紀 益通 杭特 華容 昇達科 幸康 建榮 能緹 迎輝 立衛 振維 重鳥鵬 天揚 鴻翊 泓格 鈺創 迎輝 東林 合正 湧德 盈正 金利 欣厚-KY 亞電 寶聯通 兆遠 世紀 昇益 系統電 友銓 凱鈺 世紀 慕康生醫 德宏 華容 達威 寬魚國際 建榮 昇益 合邦 立衛 凱鈺 萬旭 天揚 通泰 驊宏資 鈺創 三聯 久正 合正 合邦 上揚 金利 業強 全譜 寶聯通 九豪 易通展 昇益 訊達 元隆 凱鈺 撼訊 沛亨 德宏 順發 九暘 寬魚國際 亞銳士 凱碩 合邦 安碁 全達 萬旭 合晶 奧斯特 驊宏資 海韻電 福華 久正 晉泰 保銳 上揚 上揚 常珵 全譜 全譜 立碁 易通展 松崗 越峰 元隆 易通展 士開 沛亨 迅德 志嘉 九暘 倉和 富裔 凱碩 光菱 燦星旅 全達 星雲 富驛-KY 奧斯特 三圓 劍湖山 福華 士開 德記 保銳 雙喜 泰偉 常珵 力泰 華義 立碁 理銘 得利影 越峰 中連貨 鼎創達 士開 安心 花王 志嘉 燦星旅 邦泰 富裔 高野 燦星旅 亞都 富驛-KY 老爺知 劍湖山 滿心 德記 德記 泰偉 關中 華義 誠品生活 得利影 泰偉 時報 得利影 鼎創達 橘子 新潤 時報 花王 耀億 邦泰 旭然 鼎創達 明揚 霹靂 欣泰