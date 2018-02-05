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◆台灣店頭市場融資融券註記表

台北‧02月05日 交易日  
  
停止融資 融資分配 停止融券 融券分配 股價波動   降低     股權    成交量  融券餘額>=   
                                    過    劇 融資成數 過度集中 過度異常 融資餘額60%  
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合世     和勤     富邦美債1-3          天宇              新昕纖   杏昌     英格爾     
易威     永捷     富邦美債7-10          點晶              謚源     百略                
南璋     樺晟     富邦美債20年          凱美              東林     強生                
勝昱     宏森     元大美債7-10          九豪              欣厚-KY  其祥-KY             
飛寶企業 晟楠     元大美債1-3          撼訊              友銓     德麥                
精確     寶得利   元大投資級公司債          沛波              達威     世坤                
宏易     華韡     元大中國債3-5          沛亨              松崗     冠好                
唐鋒     太普高   合世              英格爾            三圓     萬國通              
台蠟              易威              富驛-KY           雙喜     光明                
榮群              南璋                                力泰     聚紡                
天宇              勝昱                                理銘     興采                
新零售            飛寶企業                            雅茗-KY  泰茂                
力新              精確                                亞都     方土霖              
恩得利            宏易                                東凌-KY  至興                
李洲              唐鋒                                關中     萬在                
凱柏實業          台蠟                                隆中     長佳                
遠昇              榮群                                時報     瑞穎                
及成              天宇                                欣泰     唐鋒                
鑫龍騰            新零售                                       永純                
和進              力新                                         富喬                
耀勝              恩得利                                       致振                
倚強              李洲                                         韋僑                
鑫創              凱柏實業                                     威潤                
廣寰科            遠昇                                         唐榮                
點晶              及成                                         晉椿                
建舜電            鑫龍騰                                       世豐                
泰谷              和進                                         久陽                
典範              耀勝                                         尼克森              
長天              倚強                                         凌網                
益通              鑫創                                         恩得利              
振維              廣寰科                                       李洲                
鴻翊              點晶                                         凱柏實業            
迎輝              建舜電                                       港建                
欣厚-KY           泰谷                                         耀勝                
兆遠              典範                                         至寶電              
系統電            長天                                         廣寰科              
世紀              益通                                         杭特                
華容              昇達科                                       幸康                
建榮              能緹                                         迎輝                
立衛              振維                                         重鳥鵬              
天揚              鴻翊                                         泓格                
鈺創              迎輝                                         東林                
合正              湧德                                         盈正                
金利              欣厚-KY                                      亞電                
寶聯通            兆遠                                         世紀                
昇益              系統電                                       友銓                
凱鈺              世紀                                         慕康生醫            
德宏              華容                                         達威                
寬魚國際          建榮                                         昇益                
合邦              立衛                                         凱鈺                
萬旭              天揚                                         通泰                
驊宏資            鈺創                                         三聯                
久正              合正                                         合邦                
上揚              金利                                         業強                
全譜              寶聯通                                       九豪                
易通展            昇益                                         訊達                
元隆              凱鈺                                         撼訊                
沛亨              德宏                                         順發                
九暘              寬魚國際                                     亞銳士              
凱碩              合邦                                         安碁                
全達              萬旭                                         合晶                
奧斯特            驊宏資                                       海韻電              
福華              久正                                         晉泰                
保銳              上揚                                         上揚                
常珵              全譜                                         全譜                
立碁              易通展                                       松崗                
越峰              元隆                                         易通展              
士開              沛亨                                         迅德                
志嘉              九暘                                         倉和                
富裔              凱碩                                         光菱                
燦星旅            全達                                         星雲                
富驛-KY           奧斯特                                       三圓                
劍湖山            福華                                         士開                
德記              保銳                                         雙喜                
泰偉              常珵                                         力泰                
華義              立碁                                         理銘                
得利影            越峰                                         中連貨              
鼎創達            士開                                         安心                
花王              志嘉                                         燦星旅              
邦泰              富裔                                         高野                
                  燦星旅                                       亞都                
                  富驛-KY                                      老爺知              
                  劍湖山                                       滿心                
                  德記                                         德記                
                  泰偉                                         關中                
                  華義                                         誠品生活            
                  得利影                                       泰偉                
                  時報                                         得利影              
                  鼎創達                                       橘子                
                  新潤                                         時報                
                  花王                                         耀億                
                  邦泰                                         旭然                
                                                               鼎創達              
                                                               明揚                
                                                               霹靂                
                                                               欣泰
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