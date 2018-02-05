◆台灣集中市場自營商持股比率前30名

台北‧02月05日 交易日 代碼 股票名稱 張數 發行張數 持股率% 0057 富邦摩台 23931 5027 476.05 0059 富邦金融 15076 4973 303.16 0058 富邦發達 7412 4196 176.64 0051 元大中型100 11095 9500 116.79 0055 元大MSCI金融 33592 37154 90.41 00704L 台新MSCI台灣正2 4281 4878 87.76 00707R 元大S&P日圓反1 4114 5355 76.83 0054 元大台商50 9282 12124 76.56 00657 國泰日經225 4569 6164 74.12 00702 國泰標普低波高息 8899 13188 67.48 0052 富邦科技 3778 6000 62.97 00714 群益道瓊美國地產 3485 5567 62.60 00691R 兆豐藍籌30反1 2812 4606 61.05 0053 元大電子 3867 6988 55.34 00635U 元大S&P黃金 25744 47014 54.76 00705R 台新MSCI台灣反1 3810 7315 52.08 00698L 元大美債7-10正2 2755 5649 48.77 00692 富邦公司治理 50503 114280 44.19 0061 元大寶滬深 181436 420616 43.14 00699R 元大美債7-10反1 2393 5714 41.88 00633L 富邦上証正2 188998 515958 36.63 00652 富邦印度 3850 10535 36.54 00688L 國泰20年美債正2 1358 4115 33.00 00667 元大韓國 1617 4929 32.81 008201 BP上證50 860 2749 31.28 006206 元大上證50 60770 196778 30.88 00689R 國泰20年美債反1 1587 5389 29.45 00637L 元大滬深300正2 466719 1628106 28.67 006207 FH滬深 46371 161892 28.64 00703 台新MSCI中國 5985 23550 25.41