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◆台灣集中市場自營商持股比率前30名

台北‧02月05日 交易日  
  
代碼   股票名稱              張數  發行張數  持股率%  
0057   富邦摩台             23931      5027   476.05  
0059   富邦金融             15076      4973   303.16  
0058   富邦發達              7412      4196   176.64  
0051   元大中型100          11095      9500   116.79  
0055   元大MSCI金融         33592     37154    90.41  
00704L 台新MSCI台灣正2       4281      4878    87.76  
00707R 元大S&P日圓反1        4114      5355    76.83  
0054   元大台商50            9282     12124    76.56  
00657  國泰日經225           4569      6164    74.12  
00702  國泰標普低波高息      8899     13188    67.48  
0052   富邦科技              3778      6000    62.97  
00714  群益道瓊美國地產      3485      5567    62.60  
00691R 兆豐藍籌30反1         2812      4606    61.05  
0053   元大電子              3867      6988    55.34  
00635U 元大S&P黃金          25744     47014    54.76  
00705R 台新MSCI台灣反1       3810      7315    52.08  
00698L 元大美債7-10正2       2755      5649    48.77  
00692  富邦公司治理         50503    114280    44.19  
0061   元大寶滬深          181436    420616    43.14  
00699R 元大美債7-10反1       2393      5714    41.88  
00633L 富邦上証正2         188998    515958    36.63  
00652  富邦印度              3850     10535    36.54  
00688L 國泰20年美債正2       1358      4115    33.00  
00667  元大韓國              1617      4929    32.81  
008201 BP上證50               860      2749    31.28  
006206 元大上證50           60770    196778    30.88  
00689R 國泰20年美債反1       1587      5389    29.45  
00637L 元大滬深300正2      466719   1628106    28.67  
006207 FH滬深               46371    161892    28.64  
00703  台新MSCI中國          5985     23550    25.41
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