好市多限量和牛僅兩分店有會員怒控「偏心」網友掀戰

好市多常常推出許多限量商品，從生活用品、食物到精品無所不含括，近日，台灣好市多也開售日本和牛，但卻不是每間分店都有賣，有網友在 FB 社團控訴好事市多「偏心﹞，同樣是會員，和牛目前卻僅有「台北內湖店」和「台中店」有販售，其它縣市店均都沒進貨，如此差別待遇讓他直呼：不能接受！

一名網友在臉書社團 Costco 好市多 商品經驗老實說 PO 文指控，致電給好市多客服人員，詢問有關和牛的進貨問題，結果客服竟說全台目前只有台北內湖店和台中店這兩間有進貨，其它縣市均無進貨，他憤而表示，同為繳費會員，只是大家住的地方不一樣，為什麼大家不能享有同等選購權力，好比進貨品項為什麼不能全台好市多統一進貨，數量多寡是其次，但只針對某一兩家進新貨，這對其他縣市的會員很不公平。

原 PO 也指出，此發文僅希望好市多能看到會員的不滿，進貨品項全台統一，量的多寡能不能買到是會員的本事，但連進貨品項都不能全台統一，那全台繳的會員費為什麼要統一！

此文一發表就引來網友正反論戰，有人體恤好市多考量經濟效益的關係：「如果換您當老闆，也許您也會有相同的考量」、「地點大小跟人口數也有關係啊！」、「其實每家家樂福、全聯賣的東西也都不盡相同說⋯我覺得這是採購部決定的事，可以建議給他們，有呼聲他可能就會進」、「做生意的手法，要試一下水溫，找兩家店先賣，賣得好全面鋪貨」；也有人贊同原 PO 的想法：「當然全台都要有啊，要～公～平～，因為全台的會員都有繳錢！！！」、「非常同意」、「有夠爛 我也覺得爛 跟我一起退卡如何？」。

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