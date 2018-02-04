美的高溢價私有化威靈控股合情合理

香港, 2018 年 2 月 3 日 - (亞太商訊) - 2017 年對於中國家電行業板塊而言，可謂是「黃金時代」，在三大白電龍頭美的集團（000333.SZ）、格力電器（000651.SZ）、青島海爾（600690.SH）股價屢刷新高的帶動下，行業躍入增幅榜前三甲。進入 2018 年後，增長趨勢並無任何減速的勢頭，不斷再創新高。中金公司於日前發佈的研究報告中表示，中國正處於第二次家電普及浪潮及全球化進程，對中國家電行業的長期趨勢抱有樂觀看法，建議關注如美的集團在內的具有全球化潛力、產品創新力、新業務拓展能力的優秀公司。同樣看好美的集團的分析人士認為美的集團在內生增長和整合協同增長影響下，淨利潤或將繼續保持 10% 以上的增長，而未來隨著公司產品逐漸高端化及製造智能化，其毛利或將進一步得以提高。然而，同為美的系下於港股上市的威靈控股（00382.HK）自 2014 年起毛利率卻呈現下降的趨勢，2017 上半財年的毛利率更同比下滑 4.1 個百分比至 11.4%。尋其原因發現，威靈控股雖背靠大股東美的集團的赫赫之名又坐擁自身行業龍頭地位，卻仍對大宗原材料價格及中國內地人工成本的持續上漲無可奈何，即使產品價格有所增長，但漲價的幅度也因激烈的市場競爭無法跟上原材料成本上升的幅度，因而營收與利潤產生了背離，毛利空間持續受壓。



去年 11 月，美的國際提出以 2.06 港元的要約價私有化威靈控股。對此作價，此次私有化的獨立財務顧問創越融資在作出調查後發佈的報告中指，私有化的建議及各項條款（包括註銷價）就獨立股東而言都是公平且合理的，建議股東投出贊成票。同樣建議投贊成票的還有兩家國際投票顧問公司 ISS 及 Glass Lewis，二者均認為美的 2.06 港元的作價相當具吸引力。ISS 亦指出，若此次私有化議案未獲通過，股價或跌破要約價，股東或因此失去以合理溢價套現的機會。



站在股東立場來看此次私有化，其實長期以來港股市場對威靈控股並未有太多關注，其股份流通量因此一直處於較低水準。公司股價同時也持續低迷，2.06 港元的要約價相較最後交易日在聯交所的收市價每股 1.58 港元，也有約 30.4% 的溢價；對比港股市場近年來私有化的平均溢價來看，已屬於中等偏上的水平；再回顧威靈控股過往股價，2.06 港元的作價接近威靈控股三年來的高位，投出贊成票乃明智之舉。而在威靈控股的角度來看，私有化的成功可令其節省作為上市公司必須的行政、審計、合規等上市相關成本及運營開支，也免受作為公眾上市公司承受短期盈利可見性及股價波動的市場預期壓力，從而可以為長遠利益作出戰略決策。這樣看來，私有化對各方而言都是最佳選擇。

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