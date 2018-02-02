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◆台灣集中市場融資融券註記表

台北‧02月02日 交易日  
  
停止融資 融資分配 停止融券 融券分配 股價波動   降低     股權    成交量  融券餘額>=   
                                    過    劇 融資成數 過度集中 過度異常 融資餘額60%  
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群益臺灣加權反1 富邦NASDAQ反1 元大中型100          本盟              昶和     大飲                
味全     正道     富邦科技          日馳              大統染   大統益              
宏洲     友旺     元大台商50          大同              海悅     天仁                
嘉裕     同開     富邦摩台          信昌化            銘旺科   昶和                
東華     悠克     富邦發達          世紀鋼            卓越     大統染              
大東     川飛     富邦金融          智寶              統領     氣立                
立益              元大MSCI台灣          技嘉                       永記                
佳和              永豐臺灣加權          隴華                       展宇                
昶和              元大美債7-10反1          銘旺科                     華廣                
三洋紡            富邦歐洲          大毅                       海悅                
瑞利              FH彭博高收益債          強茂                       拓凱                
樂士              FH彭博新興債          禾伸堂                     傳奇                
正峰新            味全              創意                       東科-KY             
億泰              中石化            聯穎                       迎廣                
毛寶              宏洲              達邁                       亞弘電              
燁興              嘉裕              世芯-KY                    陞泰                
中鴻              東華              達興材料                   華友聯              
聚亨              大東              捷泰                       潤弘                
千興              立益              杜康-DR                    遠雄來              
威致              佳和              陽光能源-DR                   夏都                
首利              昶和                                         新天地              
麗正              三洋紡                                       欣欣                
東訊              瑞利                                         統領                
華泰              樂士                                         客思達-KY            
茂矽              正峰新                                       阿瘦                
錸德              億泰                                         晨訊科-DR            
廷鑫              毛寶                                         一零四              
倫飛              燁興                                         欣天然              
威盛              中鴻                                         新海                
銘旺科            聚亨                                         欣高                
統懋              千興                                         台數科              
翔耀              威致                                         南六                
太空梭            首利                                         基勝-KY             
新利虹            麗正                                         威宏-KY             
華映              東訊                                         波力-KY             
吉祥全            華泰                                         吉源-KY             
憶聲              茂矽                                                             
科風              錸德                                                             
建碁              廷鑫                                                             
和鑫              倫飛                                                             
力特              威盛                                                             
喬鼎              銘旺科                                                           
正達              統懋                                                             
晟鈦              翔耀                                                             
弘憶股            太空梭                                                           
新世紀            新利虹                                                           
誠創              華映                                                             
嘉威              吉祥全                                                           
力銘              憶聲                                                             
亞太電            科風                                                             
達能              建碁                                                             
清惠              和鑫                                                             
慧友              力特                                                             
捷泰              喬鼎                                                             
互億              正達                                                             
天瀚              晟鈦                                                             
迅杰              弘憶股                                                           
華上              新世紀                                                           
元晶              誠創                                                             
華冠              嘉威                                                             
裕豐              力銘                                                             
寶徠              亞太電                                                           
日勝生            達能                                                             
台船              清惠                                                             
東森              慧友                                                             
台南-KY           捷泰                                                             
康師傅-DR          互億                                                             
聖馬丁-DR          天瀚                                                             
神州-DR           迅杰                                                             
耀傑-DR           華上                                                             
同方友友-DR          元晶                                                             
晨訊科-DR          華冠                                                             
友佳-DR           裕豐                                                             
陽光能源-DR          寶徠                                                             
精熙-DR           日勝生                                                           
中福              台船                                                             
雷虎              東森                                                             
中視              富邦金                                                           
秋雨              台南-KY                                                          
慶豐富            康師傅-DR                                                         
                  聖馬丁-DR                                                         
                  神州-DR                                                          
                  耀傑-DR                                                          
                  同方友友-DR                                                         
                  晨訊科-DR                                                         
                  友佳-DR                                                          
                  陽光能源-DR                                                         
                  精熙-DR                                                          
                  中福                                                             
                  雷虎                                                             
                  新海                                                             
                  中視                                                             
                  秋雨                                                             
                  慶豐富
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