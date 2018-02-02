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◆台灣店頭市場融資融券註記表

台北‧02月02日 交易日  
  
停止融資 融資分配 停止融券 融券分配 股價波動   降低     股權    成交量  融券餘額>=   
                                    過    劇 融資成數 過度集中 過度異常 融資餘額60%  
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合世     和勤     富邦美債1-3          天宇              新昕纖   杏昌     英格爾     
易威     永捷     富邦美債7-10          點晶              謚源     百略                
南璋     樺晟     富邦美債20年          凱美              東林     強生                
勝昱     宏森     元大美債7-10          九豪              欣厚-KY  其祥-KY             
飛寶企業 晟楠     元大美債1-3          撼訊              友銓     德麥                
精確     寶得利   元大中國債3-5          沛波              達威     世坤                
宏易     華韡     合世              沛亨              松崗     冠好                
唐鋒     撼訊     易威              英格爾            三圓     萬國通              
台蠟     太普高   南璋              富驛-KY           雙喜     光明                
榮群              勝昱                                力泰     聚紡                
天宇              飛寶企業                            理銘     興采                
新零售            精確                                雅茗-KY  泰茂                
力新              宏易                                亞都     方土霖              
恩得利            唐鋒                                東凌-KY  至興                
李洲              台蠟                                關中     萬在                
凱柏實業          榮群                                隆中     長佳                
遠昇              天宇                                時報     瑞穎                
及成              新零售                              欣泰     唐鋒                
鑫龍騰            力新                                         永純                
和進              恩得利                                       富喬                
耀勝              李洲                                         致振                
倚強              凱柏實業                                     韋僑                
鑫創              遠昇                                         威潤                
廣寰科            及成                                         唐榮                
點晶              鑫龍騰                                       晉椿                
建舜電            和進                                         世豐                
泰谷              耀勝                                         久陽                
典範              倚強                                         尼克森              
長天              鑫創                                         凌網                
益通              廣寰科                                       恩得利              
振維              點晶                                         李洲                
鴻翊              建舜電                                       凱柏實業            
迎輝              泰谷                                         港建                
欣厚-KY           典範                                         耀勝                
兆遠              長天                                         至寶電              
系統電            益通                                         廣寰科              
世紀              昇達科                                       杭特                
華容              能緹                                         幸康                
建榮              振維                                         迎輝                
立衛              鴻翊                                         重鳥鵬              
天揚              迎輝                                         泓格                
鈺創              湧德                                         東林                
合正              欣厚-KY                                      盈正                
金利              兆遠                                         亞電                
寶聯通            系統電                                       世紀                
昇益              世紀                                         友銓                
凱鈺              華容                                         慕康生醫            
德宏              建榮                                         達威                
寬魚國際          立衛                                         昇益                
合邦              天揚                                         凱鈺                
萬旭              鈺創                                         通泰                
驊宏資            合正                                         三聯                
久正              金利                                         合邦                
上揚              寶聯通                                       業強                
全譜              昇益                                         九豪                
易通展            凱鈺                                         訊達                
元隆              德宏                                         撼訊                
沛亨              寬魚國際                                     順發                
九暘              合邦                                         亞銳士              
凱碩              萬旭                                         安碁                
全達              驊宏資                                       合晶                
奧斯特            久正                                         海韻電              
福華              上揚                                         晉泰                
保銳              全譜                                         上揚                
常珵              易通展                                       全譜                
立碁              元隆                                         松崗                
越峰              沛亨                                         易通展              
士開              九暘                                         迅德                
志嘉              凱碩                                         倉和                
富裔              全達                                         光菱                
燦星旅            奧斯特                                       星雲                
富驛-KY           福華                                         三圓                
劍湖山            保銳                                         士開                
德記              常珵                                         雙喜                
泰偉              立碁                                         力泰                
華義              越峰                                         理銘                
得利影            士開                                         中連貨              
鼎創達            志嘉                                         安心                
花王              富裔                                         燦星旅              
邦泰              燦星旅                                       高野                
                  富驛-KY                                      老爺知              
                  劍湖山                                       滿心                
                  德記                                         德記                
                  泰偉                                         誠品生活            
                  華義                                         泰偉                
                  得利影                                       得利影              
                  時報                                         橘子                
                  鼎創達                                       時報                
                  新潤                                         耀億                
                  花王                                         旭然                
                  邦泰                                         鼎創達              
                                                               明揚                
                                                               霹靂                
                                                               欣泰
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