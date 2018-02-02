◆台灣集中市場自營商持股比率前30名

台北‧02月02日 交易日 代碼 股票名稱 張數 發行張數 持股率% 0057 富邦摩台 23934 5027 476.11 0059 富邦金融 15078 4973 303.20 0058 富邦發達 7413 4196 176.67 0051 元大中型100 11094 9500 116.78 0055 元大MSCI金融 33587 37154 90.40 00704L 台新MSCI台灣正2 4281 4878 87.76 00707R 元大S&P日圓反1 4115 5355 76.84 0054 元大台商50 9262 12124 76.39 00657 國泰日經225 4429 6164 71.85 00702 國泰標普低波高息 9009 13188 68.31 0052 富邦科技 3778 6000 62.97 00714 群益道瓊美國地產 3481 5567 62.53 00691R 兆豐藍籌30反1 2809 4606 60.99 00635U 元大S&P黃金 25997 47014 55.30 0053 元大電子 3863 6988 55.28 00705R 台新MSCI台灣反1 3803 7315 51.99 00698L 元大美債7-10正2 2755 5649 48.77 00692 富邦公司治理 50879 114280 44.52 0061 元大寶滬深 178501 422116 42.29 00699R 元大美債7-10反1 2392 5714 41.86 00652 富邦印度 3982 10535 37.80 00633L 富邦上証正2 184527 517458 35.66 00688L 國泰20年美債正2 1360 4115 33.05 00667 元大韓國 1616 4929 32.79 008201 BP上證50 835 2749 30.37 006206 元大上證50 59908 198278 30.21 00689R 國泰20年美債反1 1588 5389 29.47 006207 FH滬深 45742 164392 27.82 00637L 元大滬深300正2 439506 1633106 26.91 00703 台新MSCI中國 5924 23550 25.15