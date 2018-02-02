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◆台灣集中市場自營商持股比率前30名

台北‧02月02日 交易日  
  
代碼   股票名稱              張數  發行張數  持股率%  
0057   富邦摩台             23934      5027   476.11  
0059   富邦金融             15078      4973   303.20  
0058   富邦發達              7413      4196   176.67  
0051   元大中型100          11094      9500   116.78  
0055   元大MSCI金融         33587     37154    90.40  
00704L 台新MSCI台灣正2       4281      4878    87.76  
00707R 元大S&P日圓反1        4115      5355    76.84  
0054   元大台商50            9262     12124    76.39  
00657  國泰日經225           4429      6164    71.85  
00702  國泰標普低波高息      9009     13188    68.31  
0052   富邦科技              3778      6000    62.97  
00714  群益道瓊美國地產      3481      5567    62.53  
00691R 兆豐藍籌30反1         2809      4606    60.99  
00635U 元大S&P黃金          25997     47014    55.30  
0053   元大電子              3863      6988    55.28  
00705R 台新MSCI台灣反1       3803      7315    51.99  
00698L 元大美債7-10正2       2755      5649    48.77  
00692  富邦公司治理         50879    114280    44.52  
0061   元大寶滬深          178501    422116    42.29  
00699R 元大美債7-10反1       2392      5714    41.86  
00652  富邦印度              3982     10535    37.80  
00633L 富邦上証正2         184527    517458    35.66  
00688L 國泰20年美債正2       1360      4115    33.05  
00667  元大韓國              1616      4929    32.79  
008201 BP上證50               835      2749    30.37  
006206 元大上證50           59908    198278    30.21  
00689R 國泰20年美債反1       1588      5389    29.47  
006207 FH滬深               45742    164392    27.82  
00637L 元大滬深300正2      439506   1633106    26.91  
00703  台新MSCI中國          5924     23550    25.15
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