鍾山與林鄭月娥進行工作會見：積極支持粵港澳大灣區建設

據商務部消息，2月2日，商務部部長鍾山在京與香港特區行政長官林鄭月娥進行工作會見，就香港參加中國國際進口博覽會，支持香港參與 “一帶一路”和粵港澳大灣區建設，CEPA升級和進一步擴大開放，支持香港參與區域經濟合作等議題進行交流。

鍾山表示，黨的十九大報告將支持香港融入國家發展大局作為一項重大戰略部署，這對支持香港經濟發展、深化香港與内地全方位互利合作都具有重大意義和深遠影響。商務部將按照黨中央國務院統一部署，切實貫徹落實習近平主席出席香港回歸祖國20周年紀念活動的重要講話精神，繼續加強與特區政府的交流與合作，積極支持粵港澳大灣區建設，支持香港參與“一帶一路”建設和區域經濟合作，完成CEPA升級工作和對香港擴大開放工作，認真做好香港參加中國國際進口博覽會有關工作，為香港業界提供更多的機遇和更廣闊的市場空間。

林鄭月娥感謝商務部一直以來對香港經濟發展給予的大力支持，表示將認真做好參加中國國際進口博覽會相關工作，并希望雙方在粵港澳大灣區建設、“一帶一路”建設、香港參與區域經濟合作等方面繼續加強合作。

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