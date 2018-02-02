華潤電力與母公司等設立30億元人民幣新能源股權投資基金

路透社報導，中國主要綜合電力供應商華潤電力 (836 HK) 稱，與母公司華潤集團等設立 30 億元人民幣 (下同) 的投資基金，以開拓生物、耦合發電等新能源領域。根據該公司公告，該基金的有限合夥人華潤電力子公司「華潤電力工程服務」及華潤集團旗下的「華潤投資創業」，分別出資 3.675 億元及 3.825 億元，占基金規模 12.25% 及 12.75%，其他有限合夥人出資共 22.4 億元並佔 74.67% 權益。



負責基金管理的普通合夥人為華潤電力子公司深圳潤電投資、華潤集團子公司漢威潤能以及獨立第三方國新國潤，出資額分別為 441 萬元、459 萬元及 100 萬元。



該基金名為「廣東潤創新能源股權投資基金合夥企業 (有限合夥)」，期限為五年，可延長兩年，主要從事生物、垃圾發電項目和耦合發電項目、中國三北以外的風電項目、微電網及儲能等項目進行投資。



華潤電力表示，基金將為該集團提供產融協同支持，協助集團管理投資風險，及時靈活之投資決策機制，使集團進入新的行業領域和項目，以及提供額外之集資管道。



華潤電力週五股價盤中跌 0.42%，報 14.24 港元。



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