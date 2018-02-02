【權益變動】本間高爾夫(06858-HK)控股股東兼董事長劉建國出售16.29%股份

港交所最新權益資料顯示，2018年1月31日，本間高爾夫(06858-HK)公司控股股東、執行董事兼總裁兼董事長劉建國透過其控制的Kouunn Holdings Limited在場外以每股平均價8.41港元出售9918.9萬股，占比16.29%，交易總值代價83,417.95萬港元。緊随交易完成後，劉建國持股量則由423,701,775股減少至324,512,775股，持股比例由69.57%降至53.28%。

本間高爾夫于1月29日公布，公司董事會獲控股股東Kouunn Holdings Limited知會，由公司控股股東、執行董事兼總裁兼董事長劉建國全資擁有的Kouunn，于2018年1月26日向伊藤忠出售3828.4萬股公司股份(占公司已發行股本約6.29%)，以及向CharoenPokphand Group Company Limited(CPG)的全資附屬公司Chia Tai Primrose Holdings Limited出售6090.5萬股公司股份(占公司已發行股本約10%)。

劉建國是次出售股份可套現逾8.34億元，每股出售價為8.41港元，較上周五收市價有溢價5%，預期交易于1月31日完成。完成後，Kouunn持有公司逾3.2356億股，占公司已發行股本約53.13%。此外，CPG透過一間附屬公司及一間聯屬公司持有約4.69%的伊藤忠已發行股份，而伊藤忠持有蔔蜂國際(00043-HK)(CPG的一間聯屬公司的25%已發行普通股)。

同時，本間高爾夫與伊藤忠訂立戰略聯盟協議。根據戰略聯盟協議，公司與伊藤忠將合作開發公司在日本以及訂約方可能不時協定的其他市場的服裝業務。尤其是，伊藤忠將利用其在服裝行業的網絡及專長支援公司採用「高爾夫全品牌法」再次推出其服裝業務。公司與伊藤忠將繼續細化及落實戰略聯盟的戰略目标。預期2019年春夏季將會是公司與伊藤忠合作的首個季節。

據1月26日聯交所公告顯示，伊藤忠是在日本註冊成立的領先綜合商社(sogo shosha)，在63個國家擁有約120個據點。伊藤忠從事有關紡織、機械、金屬、礦産、能源、化工品、食品、一般産品、不動産、資訊及通訊技術以及金融等各範疇産品的國内貿易、進出口貿易以及海外貿易，以及日本及海外的商業投資。伊藤忠在東京證券交易所上市。

Charoen Pokphand Group的公司為總部位于泰國的跨國企業集團，其核心業務為農産品加工業及食品、零售及分銷及電信，亦從事農業及畜牧業産品、食品、信息及通訊技術、物流、財務、製藥及其他業務領域。Charoen Pokphand Group創辦于1921年，目前業務範圍遍佈所有東盟成員國、中國、歐洲及美國。此外，Charoen Pokphand Group中文名字為正大集團，正大集團在中國大陸以外稱作蔔蜂集團。

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