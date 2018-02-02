【港股午評】忽上忽落能預測 小心為上

今早港股又測試投資者心臟機能。大市今早低開兼下挫至32300點附近，不令人意外，這多少與內地股市表現疲弱有關。可是隨著內地股市跌幅收窄，大市即時從低位回升，更加迫32800點，上下波幅超過450點。好淡友角力將會日趨白熱化，市況將會更加波動，投資者要將安全帶綁好，以免隨時被震出車外。

恆生指數中午收市報32640點，跌2點；國企指數中午收市報13498點，升64點，成交額為835.75億元。

今日表現較突出者，分別是油股﹑資源股及油田服務股。這三類股份擁有較佳表現，不令人意外。油價上揚成為油股及資源股上升動力。難以預測在午後相關股份升勢會否再進一步，波動市下，凡事皆有可能。

手機設備股今日亦紛紛上揚，舜宇光學(02382-HK)重上110元，瑞聲科技(02018-HK)股價升幅更達6.8%。為何今日手機設備股可以跑贏大市？與蘋果公司去年第四季業績優於預期有關。可是蘋果不是預測現財政季度收入為600至620億美元，不及市場人士預期的650億美元嗎？為何手機設備股仍可以逆市上升？是否與蘋果行政總裁Tim Cook指出，公司旗下的iPhone X銷售理想有關？

除了油股及手機設備外，恆指成份股中並無太多倖存者。不論是內房﹑地產﹑汽車及銀行股今早皆處於弱勢，而股王騰訊控股(00700-HK)略為走低。不預期午後大市可以有太理想表現，若最終跌幅不多於百點已算不俗了。

2018年2月2日中午12時54分

文﹕張偉倫

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