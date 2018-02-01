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◆台灣集中市場融資融券註記表

台北‧02月01日 交易日  
  
停止融資 融資分配 停止融券 融券分配 股價波動   降低     股權    成交量  融券餘額>=   
                                    過    劇 融資成數 過度集中 過度異常 融資餘額60%  
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群益臺灣加權反1 富邦NASDAQ反1 元大中型100          本盟              昶和     大飲                
味全     正道     富邦科技          日馳              大統染   大統益              
宏洲     友旺     元大台商50          大同              海悅     天仁                
嘉裕     同開     富邦摩台          信昌化            銘旺科   昶和                
東華     悠克     富邦發達          世紀鋼            卓越     大統染              
大東     川飛     富邦金融          國巨              統領     程泰                
立益              元大MSCI台灣          智寶                       氣立                
佳和              永豐臺灣加權          技嘉                       永記                
昶和              國泰日經225          隴華                       展宇                
三洋紡            元大美債7-10反1          銘旺科                     華廣                
瑞利              富邦歐洲          大毅                       海悅                
樂士              FH彭博高收益債          強茂                       拓凱                
正峰新            FH彭博新興債          禾伸堂                     傳奇                
億泰              味全              創意                       東科-KY             
毛寶              中石化            聯穎                       迎廣                
燁興              宏洲              達邁                       亞弘電              
中鴻              嘉裕              達興材料                   陞泰                
聚亨              東華              捷泰                       華友聯              
千興              大東              杜康-DR                    潤弘                
威致              立益              陽光能源-DR                   遠雄來              
首利              佳和                                         夏都                
麗正              昶和                                         新天地              
東訊              三洋紡                                       欣欣                
華泰              瑞利                                         統領                
茂矽              樂士                                         客思達-KY            
錸德              正峰新                                       阿瘦                
廷鑫              億泰                                         晨訊科-DR            
倫飛              毛寶                                         一零四              
威盛              燁興                                         欣天然              
銘旺科            中鴻                                         新海                
統懋              聚亨                                         欣高                
翔耀              千興                                         台數科              
太空梭            威致                                         南六                
新利虹            首利                                         基勝-KY             
華映              麗正                                         威宏-KY             
吉祥全            東訊                                         波力-KY             
憶聲              華泰                                         吉源-KY             
科風              茂矽                                                             
建碁              錸德                                                             
和鑫              廷鑫                                                             
力特              倫飛                                                             
喬鼎              威盛                                                             
正達              銘旺科                                                           
晟鈦              統懋                                                             
弘憶股            翔耀                                                             
新世紀            太空梭                                                           
誠創              新利虹                                                           
嘉威              華映                                                             
力銘              吉祥全                                                           
亞太電            憶聲                                                             
達能              科風                                                             
清惠              建碁                                                             
慧友              和鑫                                                             
捷泰              力特                                                             
互億              喬鼎                                                             
天瀚              正達                                                             
迅杰              晟鈦                                                             
華上              弘憶股                                                           
元晶              新世紀                                                           
華冠              誠創                                                             
裕豐              嘉威                                                             
寶徠              力銘                                                             
日勝生            亞太電                                                           
台船              達能                                                             
東森              清惠                                                             
台南-KY           慧友                                                             
康師傅-DR          嘉聯益                                                           
聖馬丁-DR          捷泰                                                             
神州-DR           互億                                                             
耀傑-DR           天瀚                                                             
同方友友-DR          迅杰                                                             
晨訊科-DR          華上                                                             
友佳-DR           元晶                                                             
陽光能源-DR          華冠                                                             
精熙-DR           裕豐                                                             
中福              寶徠                                                             
雷虎              日勝生                                                           
中視              台船                                                             
秋雨              東森                                                             
慶豐富            富邦金                                                           
                  台南-KY                                                          
                  康師傅-DR                                                         
                  聖馬丁-DR                                                         
                  神州-DR                                                          
                  耀傑-DR                                                          
                  同方友友-DR                                                         
                  晨訊科-DR                                                         
                  友佳-DR                                                          
                  陽光能源-DR                                                         
                  精熙-DR                                                          
                  中福                                                             
                  雷虎                                                             
                  新海                                                             
                  中視                                                             
                  秋雨                                                             
                  慶豐富
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