新聞

◆台灣集中市場自營商持股比率前30名

台北‧02月01日 交易日  
  
代碼   股票名稱              張數  發行張數  持股率%  
0057   富邦摩台             23934      5027   476.11  
0059   富邦金融             15080      4973   303.24  
0058   富邦發達              7415      4196   176.72  
0051   元大中型100          11093      9500   116.77  
0055   元大MSCI金融         33579     37154    90.38  
00704L 台新MSCI台灣正2       4276      4878    87.66  
0054   元大台商50            9267     12124    76.44  
00707R 元大S&P日圓反1        3953      5355    73.82  
00657  國泰日經225           4493      6164    72.89  
00702  國泰標普低波高息      9021     13188    68.40  
0052   富邦科技              3778      6000    62.97  
00714  群益道瓊美國地產      3481      5567    62.53  
00691R 兆豐藍籌30反1         2809      4606    60.99  
0053   元大電子              3861      6988    55.25  
00635U 元大S&P黃金          25927     47014    55.15  
00705R 台新MSCI台灣反1       3798      7315    51.92  
00698L 元大美債7-10正2       2754      5649    48.75  
00692  富邦公司治理         51080    114280    44.70  
00699R 元大美債7-10反1       2394      5714    41.90  
0061   元大寶滬深          176019    424116    41.50  
00652  富邦印度              4052     10535    38.46  
00633L 富邦上証正2         183327    517458    35.43  
00688L 國泰20年美債正2       1364      4115    33.15  
00667  元大韓國              1620      4929    32.87  
008201 BP上證50               831      2749    30.23  
00689R 國泰20年美債反1       1588      5389    29.47  
006206 元大上證50           57023    198778    28.69  
006207 FH滬深               44464    166392    26.72  
00637L 元大滬深300正2      427150   1633106    26.16  
00703  台新MSCI中國          5669     23550    24.07
留言載入中...

相關新聞