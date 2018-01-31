◆台灣集中市場融資融券註記表

台北‧01月31日 交易日 停止融資 融資分配 停止融券 融券分配 股價波動 降低 股權 成交量 融券餘額>= 過 劇 融資成數 過度集中 過度異常 融資餘額60% ----------------------------------------------------------------------------------- 群益臺灣加權反1 富邦NASDAQ反1 元大中型100 本盟 昶和 大飲 味全 正道 富邦科技 日馳 大統染 大統益 宏洲 友旺 元大台商50 大同 海悅 天仁 嘉裕 同開 富邦摩台 信昌化 銘旺科 昶和 東華 悠克 富邦發達 世紀鋼 卓越 大統染 大東 富邦金融 國巨 統領 程泰 立益 元大MSCI台灣 智寶 氣立 佳和 永豐臺灣加權 技嘉 永記 昶和 富邦日本 隴華 展宇 三洋紡 國泰日經225 銘旺科 華廣 瑞利 元大美債7-10反1 大毅 海悅 樂士 富邦歐洲 強茂 拓凱 正峰新 FH彭博高收益債 禾伸堂 傳奇 億泰 FH彭博新興債 創意 東科-KY 毛寶 味全 聯穎 迎廣 燁興 宏洲 達邁 亞弘電 中鴻 嘉裕 達興材料 陞泰 聚亨 東華 捷泰 華友聯 千興 大東 杜康-DR 潤弘 威致 立益 陽光能源-DR 遠雄來 首利 佳和 夏都 麗正 昶和 新天地 東訊 三洋紡 欣欣 華泰 瑞利 統領 茂矽 樂士 客思達-KY 錸德 正峰新 阿瘦 廷鑫 億泰 晨訊科-DR 倫飛 毛寶 一零四 威盛 燁興 欣天然 銘旺科 中鴻 新海 統懋 聚亨 欣高 翔耀 千興 台數科 太空梭 威致 南六 新利虹 首利 基勝-KY 華映 麗正 威宏-KY 吉祥全 東訊 波力-KY 憶聲 華泰 吉源-KY 科風 茂矽 建碁 錸德 和鑫 廷鑫 力特 倫飛 喬鼎 威盛 正達 銘旺科 晟鈦 統懋 弘憶股 翔耀 新世紀 太空梭 誠創 新利虹 嘉威 華映 力銘 吉祥全 亞太電 憶聲 達能 科風 清惠 建碁 慧友 和鑫 捷泰 力特 互億 喬鼎 天瀚 正達 迅杰 晟鈦 華上 弘憶股 元晶 新世紀 華冠 誠創 裕豐 嘉威 寶徠 力銘 日勝生 亞太電 台船 達能 東森 清惠 台南-KY 慧友 康師傅-DR 嘉聯益 聖馬丁-DR 捷泰 神州-DR 互億 耀傑-DR 天瀚 同方友友-DR 迅杰 晨訊科-DR 華上 友佳-DR 元晶 陽光能源-DR 華冠 精熙-DR 裕豐 中福 寶徠 雷虎 日勝生 中視 台船 秋雨 東森 慶豐富 台南-KY 康師傅-DR 聖馬丁-DR 神州-DR 耀傑-DR 同方友友-DR 晨訊科-DR 友佳-DR 陽光能源-DR 精熙-DR 中福 雷虎 新海 中視 秋雨 慶豐富