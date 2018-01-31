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◆台灣集中市場自營商持股比率前30名

台北‧01月31日 交易日  
  
代碼   股票名稱              張數  發行張數  持股率%  
0057   富邦摩台             23933      5027   476.09  
0059   富邦金融             15078      4973   303.20  
0058   富邦發達              7408      4196   176.55  
0051   元大中型100          11088      9500   116.72  
0055   元大MSCI金融         33520     37154    90.22  
00704L 台新MSCI台灣正2       4275      4878    87.64  
0054   元大台商50            9259     12124    76.37  
00707R 元大S&P日圓反1        3952      5355    73.80  
00657  國泰日經225           4476      6266    71.43  
00702  國泰標普低波高息      9027     13188    68.45  
0052   富邦科技              3774      6000    62.90  
00714  群益道瓊美國地產      3481      5567    62.53  
00691R 兆豐藍籌30反1         2809      4606    60.99  
0053   元大電子              3857      6988    55.19  
00635U 元大S&P黃金          25853     48014    53.84  
00705R 台新MSCI台灣反1       3810      7315    52.08  
00698L 元大美債7-10正2       2756      5649    48.79  
00692  富邦公司治理         51108    114280    44.72  
00699R 元大美債7-10反1       2395      5714    41.91  
0061   元大寶滬深          175021    426616    41.03  
00652  富邦印度              4099     10535    38.91  
00633L 富邦上証正2         183481    519458    35.32  
00688L 國泰20年美債正2       1364      4115    33.15  
00667  元大韓國              1633      4929    33.13  
008201 BP上證50               827      2749    30.08  
00689R 國泰20年美債反1       1598      5389    29.65  
006206 元大上證50           56565    199778    28.31  
006207 FH滬深               43895    166392    26.38  
00637L 元大滬深300正2      434580   1653106    26.29  
00703  台新MSCI中國          5625     23550    23.89
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