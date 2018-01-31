政府今年招商案件投資總額估超過2,000億元 提升民間企業投資信心

仲量聯行統計，2018 年政府單位推出的招商案件，預估總投資金額將超過 2,000 億元，其中，不乏百億元以上旗艦案，將逐漸提升民間企業投資信心，共同提振台灣經濟及城市永續發展。仲量聯行不動產策略顧問部副總經理侯文信指出，2016 年因公告地價大幅調升，導致地租上漲，政府招商簽約金額較 2015 年下滑 46%，僅 606 億元，去年政府招商簽約金額約 773 億元，較 2016 年的 606 億元，增加 27%，若以地區來看，台北市投資意願有回溫現象。



展望 2018 年，政府對招商有多起重大案件將登場，包括捷運聯開案約占 720 億元，包括台北 C1D1 開發案，投資金額超過 500 億元，已吸引來自美、日、港及新加坡的外商，評估並尋求合作機會。此外，桃園綠線、台中綠線沿線土地開發案也將陸續登場。



公辦都更案約占 672 億元，包括台北市南港商三特招商案及高雄亞洲新灣區特貿三招商案，都是超過 200 億元的大案。



促參及地上權案約占 600 億元，其中，交通部高鐵局將首次推出桃園、台中及台南三站站前最精華土地進行招商。新北市林口影視城第二期國際媒體區 BOT 案預估民間投資金額達 150-180 億元，預計 2 月招商，也是頗受矚目的案件。



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