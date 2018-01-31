【大行報告】交銀：短期内市場調整壓力明顯 波動性增大

交銀國際發表市場策略報告指，2017年，中國從一個曆史上短缺的經濟體蛻變為了一個盈餘經濟體。人均GDP將很快超過一萬美元的門檻。曾在中國各行各業都能看到的，以低成本的規模競争為主導的戰略將很快被以質量先行的差異化競争所取代。“三大攻堅戰”強調了從“有沒有”到“好不好”的轉變。

但是，賣方研究仍然充斥着以量易質的、缺乏思考的報告。應屆畢業生的“人海戰術”堆砌出來的研究報告仍然在引導着市場共識的偏差。由其而滋生的、當下極端亢奮的市場情緒恰恰說明了這一點。短期内市場調整壓力明顯，波動性增大，交易時必須要小心謹慎。

市場共識對于小盤股將在2018年復蘇的觀點仍難接受。然而，香港的小盤股已經開始飙升。而在A股市場的小盤股正沿着它們的長期上升趨勢線運行。

中證500小盤股指數成分股的平均市值已經比上證380指數成分股，也就是所謂的新興藍籌要大。它們的盈利質量和上證50大盤股指數成分股相當。自2005年以來，它們的累計回報已經顯着高于上證50指數。

市場共識把買大盤股等同于價值投資。如是，那麽所謂的價值投資在中國從未真正奏效。而市場共識錯誤地把成交量定義為所謂的大盤股“流動性溢價”。流動性其實隻有在危機中才能體現。然而，由于人們在危機中有時候迫切需要籌集現金以滿足贖回需求，具有流動性的資産在危機中反而更可能引發抛壓。

共識對增長和通脹的前景已經統一，或逐漸趨同。因此，增長和通脹的前景已經在很大程度上被計入了市場價格，不太可能成為超額收益的來源——尤其是增長的前景。是市場交易結構的變化，而非通脹的前景，使得債券收益率上升。随着美聯儲縮減其資産負債表規模，對債券價格不敏感的交易主體正在漸漸地消失。在中國，商業銀行是交易和持有中國債券的市場主體。然而，這些交易者被監管的新規限制，正在經曆去杠杆化的過程。

如果增長能夠超越市場一緻預期，那麽小盤股、新興市場和大宗商品等成長型資産的表現應該會好。如非，同時如通脹壓力能舒緩下來，那麽債券在适應了新的交易結構之後應開始修複。否則，所有的風險投機都將全軍覆滅。

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