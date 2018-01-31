不應把公屋轉為綠置居

本屆政府把綠置居恆常化，以讓持有綠表的人(即現時在公屋居住的人)，可以有機會購買資助性房屋。然而，由於上任政府並沒有這方面的安排，現時根本沒有正在興建中的綠置居。若果要靠新批的土地去興建綠置居，那綠置居可能要幾年後才有機會出現，恆常化就會成為空話。為了解決這個問題，政府有意把火炭逾4,000個公屋單位轉為綠置居出售。

火炭的公屋已在興建中，估計要在2019年入夥，相信有關的建築設計已不易作大的改動，包括單位面積與戶型間隔。這意味著綠置居的設計其實與公屋並沒有太大的分別，否則又怎可能話轉就轉？

在很多人心目中，綠置居應該比公屋高一個檔次，否則又怎值得拿自己荷包裡的錢去購買？購買綠置居，除非一次過付款，不然不但每月供樓的錢貴過公屋的租金，而且還得交差餉、地稅、與管理費。因此，購買綠置居後，住戶每月的開支一定大過住在公屋，如果住的都是同一類樓宇，那又為何要去付出額外的代價呢？

由此可見，買綠置居的人，根本不是純為了住，而是為了賺取樓宇的升值。我不反對政府協助市民置業，以分享社會經濟發展的成果。但若果從社會需要的迫切性而言，這種分享升值的需要高不過解決居住的民生需要。政府沒有理由，要迫切性需要高的向迫切性低的讓步。

政府的解釋是，綠表申請者買得綠置居後，得把原來居住的公屋交回房委會，房委會就可以把這些公屋配給輪候冊上面的人，對輪候公屋的人影響不大。然而，買了綠置居的人入夥前要裝修，把公屋交回給房委會之後，房委會亦得修葺一下才可以分配給輪候冊上的公屋申請者。如果不把公屋轉成綠置居，那公屋一落成，就可以交付給輪候者使用，在時間上起碼可以快三個月至半年。時間雖然不算長，但對於那些要在劏房捱貴租的人來說，他們怎會不介意？

現實是：有條件買綠置居的人，本身經濟條件不會太差，在社會資源不足的情況下，房委會是否應該考慮向其中條件較好的一批收回公屋單位，供輪候人士入住。這樣，才有助縮短輪候時間。

不難明白，現時住在公屋的富戶一定不會贊成這種做法。因為一旦要遷出公屋，就享受不到政府的資助，每月的住屋開支一定倍增。然而，現時申請公屋的宗數已靠近30萬個，即使不計那些非長者的一人申請，也有近15萬宗，平均輪候時間要4.6年。在這種情況下，政府沒有理由還要推出專門優待富戶的政策——綠置居。

政府的當務之急，是要盡快增加公屋供應，以縮短輪候時間。在土地資源有限的情況下，縮小公屋的單位面積已是不可逃避的選擇。但如果在設計公屋的時候，還得考慮是否同時適應拿來作綠置居，那單位面積就不會太小，以免失去對富戶的吸引力。這些都不符合眼前要增加戶數的需要。此之所以，我一向都不贊成建太多的綠置居。政府若是有資源的話，應先建公屋，其次才是居屋與私樓。

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